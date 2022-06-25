Вихід ЗСУ із Сєвєродонецька та шлях України до ЄС. Що пишуть західні ЗМІ

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд світових мас-медіа

Огляд західних ЗМІ / Фото: Колаж: Сьогодні

Провідні іноземні ЗМІ продовжують уважно стежити за ситуацією в Україні. Головними подіями цього тижня стало виведення українських військ із Сєвєродонецька та надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних мас-медіа.

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Виведення ЗСУ із Сєвєродонецька

Американська газета The Wall Street Journal пише, що українським військам наказано відійти від Сєвєродонецька, що стало невеликою, але символічно важливою перемогою Росії у битві за контроль над Донбасом. Запеклі бої у місті знищили 80% його будівель та всю його життєво важливу інфраструктуру.

Настрій в Україні

Видання The Washington Post пише, що Байден йде до Європи, а настрій в Україні стає дедалі похмурішим. Коли західні союзники зустрілися на початку цього року, їхній тон щодо України був рішучим та оптимістичним. Цього разу майбутнє невизначене, а настрій набагато похмуріший.

Бюджет країни під загрозою через війну

Інформагентство Bloomberg повідомляє, що бюджет України під загрозою, оскільки найбільший покупець облігацій – Національний банк України – підняв тривогу про межі своїх можливостей надавати уряду готівку у необмеженій кількості.

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ЄС, "газовий кран" та важкі бої

Міжнародна агенція новин Reuters пише, що зараз в Україні відбувається однин з найважчих наземних боїв у Європі з часів Другої світової війни. Україна у п'ятницю знову наполягала на більшій кількості озброєнь, а її найвищий генерал Валерій Залужний у телефонній розмові сказав своєму американському колезі, що Києву потрібен "вогневий паритет" із Москвою, щоб стабілізувати ситуацію у Луганську.

Європейські лідери, які зустрілися цього тижня у Брюсселі, прагнули зосередитися на наданні Україні статусу кандидата в ЄС, але також довелося вирішити нагальну проблему, пов'язану з війною: Росія повільно перекриває газовий кран.

Зменшення постачання газу до Німеччини останніми днями змусило країну, економічний двигун Європи, посилити свій протокол надзвичайних ситуацій в енергетиці та закликати німців економити електроенергію. Наступний крок – нормування.

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Газета The New York Times пише, що у п'ятницю лідери ЄС попросили Європейську комісію, виконавчу владу блоку, підготувати пропозиції щодо спільної боротьби з можливістю того, що Росія може ще більше зменшити потік газу або навіть повністю відрізати країни від газопостачання.