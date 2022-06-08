Світовий банк дав невтішний прогноз щодо термінів закінчення війни в Україні

До кінця 2022 року війна навряд чи закінчиться

Оприлюднено прогноз після закінчення війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Повномасштабна війна Росії в Україні швидше за все, не завершиться цього року, а буде тривалою. Такого висновку дійшов регіональний директор Світового банку (СБ) у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі, пише " Інтерфакс-Україна ".

"На жаль, ймовірність того, що війна може продовжуватися і після 2022 року, нині зростає", – сказав Банерджі.

За його словами, прогноз Світового банку залишається тим самим щодо ВВП і того, що економіка країни впаде на 44%

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Водночас регіональний директор СБ зазначив, що через бойові дії, що продовжуються, на деяких територіях України вони не можуть бути впевненими у своїх попередніх прогнозах щодо відновлення в середньостроковій перспективі.

"ВВП зазнає впливу через те, що активні бойові дії продовжуються на досить значній території країни, а решта України страждає від обстрілів, що завдає відповідних збитків для інфраструктури, майна і, отже, коштів для існування та робочих місць", – пояснив він. .

Коли завершиться війна