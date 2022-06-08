Світовий банк дав невтішний прогноз щодо термінів закінчення війни в Україні

Повномасштабна війна Росії в Україні швидше за все, не завершиться цього року, а буде тривалою. Такого висновку дійшов регіональний директор Світового банку (СБ) у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі, пише " Інтерфакс-Україна ".
"На жаль, ймовірність того, що війна може продовжуватися і після 2022 року, нині зростає", – сказав Банерджі.
За його словами, прогноз Світового банку залишається тим самим щодо ВВП і того, що економіка країни впаде на 44%
Водночас регіональний директор СБ зазначив, що через бойові дії, що продовжуються, на деяких територіях України вони не можуть бути впевненими у своїх попередніх прогнозах щодо відновлення в середньостроковій перспективі.
"ВВП зазнає впливу через те, що активні бойові дії продовжуються на досить значній території країни, а решта України страждає від обстрілів, що завдає відповідних збитків для інфраструктури, майна і, отже, коштів для існування та робочих місць", – пояснив він. .
Коли завершиться війна
- Військовий аналітик Том Купер вважає, що Путіну потрібна перемога за будь-яку ціну, він не може допустити поразки. Наступ він продовжуватиме доти, доки є війська та озброєння.
- Відомий політтехнолог, письменник, а в минулому ще й викладач математики Михайло Шейтельман завдяки математичним розрахункам вирахував, що війна в Україні триватиме максимум до середини лютого 2023-го . Також він зазначав, що це може статися і раніше, оскільки одна зі сторін може закінчитися озброєння, а також гроші.
- Американський аналітичний центр ISW вважає, що Путін найближчими місяцями має намір анексувати окуповані південь і схід України і після цього він заявить, що російська доктрина, що дозволяє застосування ядерної зброї , розповсюджується на ці території.
- Позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Тепер розпочався черговий психологічний етап війни.
- Військовий експерт Олег Жданов вважає, що якщо наші військові почнуть контрнаступну операцію по всьому фронту, то зупинятися на лінії 24 лютого в жодному разі не можна. Принаймні на Донбасі потрібно йти до державного кордону. Говорячи про терміни закінчення війни, він зазначив, що, на жаль, це буде жоден місяць. Це буде кілька місяців – можливо, і п'ять, і шість – особливо активна фаза.
- Глава Національної розвідки США Авріл Хейнс заявляла, що у Кремлі визнали, що готують новий сценарій. Тепер Росія намагається перейти до затяжної війни на виснаження . До того ж, президент РФ Володимир Путін не зупиниться після захоплення Донбасу.