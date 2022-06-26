Війна в Україні може стати однією з найкривавіших в історії. Що пишуть західні ЗМІ

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд світових масмедіа

Західні ЗМІ проаналізували ситуацію в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Провідні світові ЗМІ продовжують висвітлювати події України. В огляді преси йдеться про те, що війна, яку розв'язала Росія в Україні, може бути найкривавішою за всю історію воєн, а також згадується ранковий обстріл Києва.

Сайт Сьогодні пропонує огляд західних масмедіа.

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Україні прогнозують затяжну війну

Американська газета The Washington Post пише, що війна в Україні на шляху до того, щоб стати однією з найкривавіших у сучасній історії. Вона вбиває набагато більше солдатів на день, ніж типова війна, і всі ознаки вказують на затяжний конфлікт.

ЗСУ намагаються відбити у ворога Лисичанськ

Видання The Wall Street Journal пише, що українські сили працюють, щоб не потрапити в оточення на Донбасі. Україна намагається захистити місто Лисичанськ після втрати сусіднього Сєвєродонецька і на тлі ударів Росії по військових об'єктах на заході та півночі країни.

На переговорах G-7 можуть ухвалити важливе рішення щодо Росії

Інформагентство Bloomberg повідомляє, що учасники переговорів G-7 внесли до порядку денного лідерів обмеження ціни на нафту з Росії. Українські компанії ДТЕК, "Нафтогаз" та "Укренерго" вимагають повного нафтового ембарго проти Росії через проєкт #StopBloodEnergy.

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Індонезія проситиме Путіна припинити війну в Україні

Міжнародна агенція новин Reuters інформує, що президент Індонезії відвідає Україну та Росію з миротворчою місією. Джоко Відодо заявив у неділю, що закликатиме своїх російських та українських колег відкрити простір для діалогу і попросить Путіна наказати негайно припинити вогонь.

Ракетний обстріл Києва

Німецький тижневик Der Spiegelпише, що Київ знову зазнав ракетної атаки. Українську столицю вранці 26 червня вразили вибухи, мешканці будинків у центрі евакуювали. Водночас, українські воїни утримують фронт на сході і досі тримають оборону в Сєвєродонецьку.