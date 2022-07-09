У РФ безвісти зникають тисячі викрадених в Україні людей. Що пишуть західні ЗМІ

Сайт "Сегодня" пропонує огляд світових мас-медіа

У РФ почали загадковим чином зникати українці / Фото: Колаж: Сьогодні

Провідні світові ЗМІ продовжують висвітлювати події України. У РФ почали зникати українці, які під час бойових дій змушені були залишити Україну.

Сайт Сьогодні пропонує огляд західних мас-медіа.

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Українці почали пропадати на території РФ

The Economist пише, що із Росії зникає величезна кількість українців. Тисячі людей, викрадених окупантами, зникли у вигнанні, в'язницях або були вбиті. Росіяни викрадають людей, щоб змусити замовкнути інакодумство.

США передадуть Україні зброю для перемоги над РФ

The Washington Post пише, що США надсилають в Україну високоточні артилерійські снаряди. У Пентагоні заявили, що це має посилити здатність України атакувати російські військові активи.

The Wall Street Journal пише, що США мають дати українцям зброю, яка їм потрібна і дати шанс виграти цю війну, від якої залежить виживання України та безпека Заходу.

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Росія стягує всі сили для майбутніх наступів на Україну

Reuters пише, що Росія перекидає резервні сили з усієї країни та збирає їх поблизу України для майбутніх наступальних операцій. Більшість нових російських піхотних підрозділів, ймовірно, розгортається з броньованими машинами МТ-ЛБ, взятими з довгострокового зберігання, як основний транспорт.

ЗСУ використовують нову тактику атак окупантів

Der Spiegel пише, що з початком війни українські війська зустріли російських окупантів безліччю ідей. Ще раз у цій війні винахідники вигадали нову техніку для атак із цивільних дронів.