У Пентагоні розповіли, чи змінив Путін свої цілі в Україні

Влада Росії хоче запобігти існування суверенної, незалежної України

Президент РФ хоче змінити владу в країні / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін окрім захоплення українських територій хоче скинути уряд. Про це заявив на брифінгу високопоставлений представник Пентагону.

"У заявах президента Путіна було дуже ясно, якими є його цілі в Україні. Що являє собою підпорядкування України у військовому та політичному відношенні, щоб Україна не була незалежною, суверенною країною. Конкретними військовими цілями були, як я сказав на початку, рух до Києва, повалення уряду та встановлення його контролю", – розповів представник.

За його словами, у Путіна змінилися конкретні військові цілі, оскільки вони зазнали невдачі в цьому первісному підході.

"Я не думаю, що політичні цілі змінилися, змінилися військові засоби чи операції", – сказав він.

Цілі Путіна

Хазяїн Кремля вважає, що Україна має стати завойованою державою , підпорядкований Кремлю. Крім того, російський лідер, згадуючи Петра I, натякнув багатьом країнам Європи, що вони в небезпеці. Під загрозою можуть опинитися країни, які виникли після розпаду СРСР.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що порівняння Путіна себе з Петром I та визнання у захопленні земель знову доводять, що не було жодного "конфлікту" , а є лише криваве захоплення України під надуманими приводами та геноцид українського народу.