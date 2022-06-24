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В ISW спрогнозували паузу у наступах РФ і коли це може статися

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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24 червня, 06:39
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Російські загарбники найближчими тижнями припинять наступи
Атака на Лисичанськ не стане вирішальною
Атака на Лисичанськ не стане вирішальною / Фото: Колаж: Сьогодні

Штурмові операції Лисичанська не допоможуть Росії мати перевагу у війні, найближчим часом наступ російських військ значно знизиться. Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Згідно з прогнозом аналітиків, окупанти найближчими тижнями припинять наступи, що дозволить ЗСУ розпочати контрнаступ.

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Також повідомляється, що протягом останніх кількох днів загарбники досягли значних успіхів у районі Сєвєродонецьк-Лисичанськ, водночас українські військові досягли своєї мети у битві, сповільнивши наступ російських сил.

Експерти впевнені, що тимчасова втрата Сєвєродонецька та Лисичанська не стане серйозним поворотним моментом у війні.

Основні висновки аналітиків ISW

  • Білоруські сили проводять мобілізаційні навчання вздовж українського кордону, але навряд чи вступлять у війну в Україні через їхні слабкі можливості та негативні внутрішні наслідки військової участі з боку Росії.
  • Окупанти, ймовірно, вже наблизилися до південних околиць Лисичанська і посилюють своє угруповання навколо Сєвєродонецька, щоб завершити захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська. Ці досягнення навряд чи забезпечать російським силам вирішальну перевагу у подальших операціях в Україні та ще більше посилять російські шанси.
  • Російські військові продовжують спроби оточити українське угруповання у Гірському та Золотому та, ймовірно, намагаються взяти під контроль ці населені пункти.
  • Ворог, ймовірно, перекрив наземні українські лінії зв'язку вздовж траси Т1302 і використовує нещодавні досягнення вздовж шосе для посилення штурму Лисичанська.
  • Загарбники накопичили техніку та продовжували нарощувати оборонний потенціал вздовж південного напрямку.

Ситуація в Україні 24 червня

Збройні сили України на півдні знищили понад 40 російських окупантів. Крім того, наші захисники "мінусували" техніку загарбників.

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Львівські десантники збили розвідувально-ударний вертоліт РФ Ка-52 "Алігатор". Його вартість – 16 мільйонів доларів.

Російські окупанти продовжують обстрілювати Україну. Загарбники потужно атакують Запорізьку область.

У Росії "анонсували" підрив лікарні у Харкові. Ймовірно, окупанти планують звинуватити у цьому Україну. Також повідомлялося, що ворог обстрілював Харківщину, внаслідок чого є загиблі та поранені.

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ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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