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Щодо Сєвєродонецька невтішний прогноз. Що пишуть західні ЗМІ

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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19 червня, 13:11
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Однією з тем іноземної преси стала ситуація навколо Сєвєродонецька
Західні ЗМІ проаналізували ситуацію на фронті
Західні ЗМІ проаналізували ситуацію на фронті / Фото: Колаж: Сьогодні

Найближчими тижнями російські окупанти, найімовірніше, захоплять ключове місто в Луганській області, використана техніка та величезні втрати особового складу завадять РФ вести наступні наступи.

Сайт Сьогодні пропонує огляд західних мас-медіа.

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Що буде з Сєвєродонецьком

Американська газета The Washington Post пише, що в міру розгортання битви за контроль над Сходом України багато мирних жителів опинилися в пастці. Росія, ймовірно, захопить ключове східне місто Сєвєродонецьк найближчими тижнями, вважають західні оборонні аналітики. Кількість втрачених військ та обладнання, витраченого в цій битві, ймовірно, завадить Москві здійснювати нові наступи в інших місцях. За інформацією американських аналітиків, останніми тижнями інші російські операції на сході просунулися незначно.

РФ втрачає величезними темпами особовий склад

Щоденна американська ділова газета The Wall Street Journal пише, що втрачаючи війська в Україні, Росія страждає від нестачі людської сили. Москва розмірковує, як продовжити воєнний поступ, уникаючи при цьому величезних втрат серед військових.

У Європі можуть запровадити норми споживання газу

Інформагентство Bloomberg повідомляє, що норми споживання газу для Європи можуть стати реальністю. Регіон знаходиться у стані підвищеної готовності після того, як Росія зробила найбільші кроки щодо використання енергії як зброї. Повного газового ембарго проти Росії вимагають українські компанії ДТЕК, Нафтогаз, Укренерго у проєкті #StopBloodEnergy.

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Війна в Україні може бути затяжною

Інформагентство Reuters з посиланням на слова генерального секретаря НАТО пише, що війна в Україні може тривати роки, оскільки Росія посилила свої атаки після того, як Європейський Союз рекомендував Києву стати кандидатом на вступ до блоку. Єнс Столтенберг заявив, що постачання українським військам найсучаснішого озброєння підвищить шанси звільнити східний регіон Донбасу з-під контролю Росії.

ЄС думає, як відновлювати Україну

Щотижневий журнал The Economist пише, що ЄС розпочав дискусію про те, як фінансувати відновлення України. Де він знайде потрібні гроші і як запобігти їх розтраті.

Ситуація у Сєвєродонецьку

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Танки
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ББМ 3577
ББМ
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Артилерія
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Засоби ППО 98
Засоби ППО
6
РСЗВ 235
РСЗВ
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Літаки 216
Літаки
8
Гелікоптери 181
Гелікоптери
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Герої не вмирають!

Бескомпромісний активіст-розвідник... Роман Ратушний - воїн 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", голова громадської ініціативи "Захистимо Протасів Яр". Звільняв Тростянець, боровся з окупантами на Ізюмському напрямку. Загинув, виконуючи бойове завдання у розвіддозорі. На сайті президента створено петицію щодо надання Ратушному звання Героя України (посмертно).

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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