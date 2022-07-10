Німеччина вирішила проблему з постачанням зброї Україні. Що пишуть західні ЗМІ

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Боєприпаси для німецької техніки розроблятимуть Нідерланди / Фото: Колаж: Сьогодні

Німеччина знайшла виробника, який допоможе Україні з постачанням боєприпасів для зенітної машини Gepard. Проблема полягала в тому, що для системи було доступно трохи менше 60 000 35-мм снарядів.

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Німеччина вирішила питання з боєприпасами

Der Spiegel пише , що Німеччина вирішила проблему з постачанням зброї в Україну За інформацією видання, знайдено виробника, який може поставити нові боєприпаси для зенітного танка "Гепард".

Блінкен уникає російських дипломатів

The Washington Post пише, що доки війна в Україні наближається до 5-го місяця, Блінкен тримає російських дипломатів на відстані витягнутої руки. Держсекретар не спілкувався з жодним російським високопосадовецем протягом усієї війни. Деякі досвідчені дипломати стверджують, що це помилка.

Що сталося на зустрічі G-20

The Wall Street Journal пише, що Блінкен дорікає китайському колегу за підтримку Росії. Зустріч Держсекретаря Ентони Блінкена з Китаєм Ван I проходила на тлі спроб США ізолювати Росію на зустрічі G-20.

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Reuters міністри закордонних справ G-20 закликали припинити війну та зернову блокаду в Україні, коли головний дипломат Росії залишив зустріч і засудив Захід за "шалену критику" та втрату шансу вирішити глобальні економічні проблеми.

Канада поверне Німеччині підсанкційну турбіну Nord Stream

Bloomberg Канада погодилася експортувати турбіну для перекачування газу назад до Німеччини для використання в газопроводі Nord Stream. Рішення було ухвалено, незважаючи на заперечення уряду України та великої української діаспори в Канаді, які стверджували, що повернення турбіни підірве режим санкцій. Українські енергокомпанії ДТЕК, Нафтогаз та Укренерго вимагають повного ембарго на російську нафту, газ та постачання технологій у нафтогазовій сфері.