Британська розвідка розповіла, навіщо до ПВК "Вагнер" набирають найманців-пенсіонерів

У окупантів не вистачає особового складу через величезні втрати

В армії РФ проблеми з особовим складом / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти через велику кількість загиблих льотчиків почали залучати для війни в Україні пілотів у відставці з ПВК "Вагнер". Про це повідомляє Міноборони у Twitter, посилаючись на дані британської розвідки

"Російські ВПС намагаються підтримати вторгнення до України достатньою кількістю екіпажів і тому залучають відставний персонал, який зараз працює в "групі Вагнера" для безпосередньої авіаційної підтримки наземних військ", – наголошується в повідомленні.

Причиною цього стали два чинники: недостатня кількість належним чином підготовлених пілотів та бойові втрати Росії.

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"Під час виконання своїх місій російський пілот (полонений. — Ред.) використовував комерційні GPS-пристрої, а не російське військове навігаційне обладнання. Це вказує на те, що літаки, якими літають "вагнерівці", є застарілими моделями Су-25"- розповіли у розвідці.

Хто такі "вагнерівці"?

ПВК "Вагнер" – російська військова структура, що комплектується найманцями. Брала участь у бойових діях у низці конфліктів, зокрема на Донбасі на боці Росії, у Сирії на боці союзника Путіна диктатора Асада, у Судані.

Незалежна місія під егідою Ради ООН встановила, що дії ПВК "Вагнер" кваліфікуються як військові злочини чи злочини проти людяності. Європейський Союз ввів у дію персональні санкції проти учасників та керівників ПВК "Вагнер".

Путін підіслав Зеленському сотні найманих убивць

Кремль направив до Києва понад 400 найманців ПВК "Вагнер", яким наказано вбити президента України Володимира Зеленського та підготувати ґрунт для захоплення влади Росією.