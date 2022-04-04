"Живу під землею, боюся будь-якого шарудіння": окупант розповів, як він воює в Україні

Російський окупант розповів, що хоче вибратися живим з України / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські солдати хочуть вирватися з війни в Україні. Їм не потрібні медалі чи нагороди "ветерана спецоперації", які обіцяє президент РФ Володимир Путін – аби зберегти життя.

Про це йдеться у перехопленій розмові російських окупантів, яку опублікувала СБУ у Facebook.

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"Ветеран? Єб*в я всі ці медалі! Нам тут медалей наобіцяли – "ви кожен отримаєте медаль, і за це ще гроші"... А я кажу: йдіть ви всі нах**! Везіть мене додому! Мені нах** потрібні ваші медалі", – поскаржився окупант своїм друзям у РФ.

Російський військовий каже, що втомився від життя "у підземеллі", тому що змушений постійно ховатися в укриттях:

"Я приїду – можу на цвинтарі працювати. Живу 2 метри під землею…"

Також він розповів, що РФ відправляє воювати хлопців 18-19 років, у яких від постійних бойових дій взагалі "кукуха поїхала".

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Окупант зізнався, що й сам він уже не може чути звуків вибухів:

"Я на кожне шарудіння реагую! Щось пролітає – одразу ховаюся. На новий рік – жодних салютів! Я будь-якого шарудіння боюся!"

Окупанти ґвалтують неповнолітніх та їдять собак

Раніше СБУ опублікувала перехоплені розмови російських військових, де вони розповідають, як ґвалтують неповнолітніх дівчат та їдять собак.

Зокрема, один з військових РФ сказав своїй дружині, що "три танкісти взяли і зґвалтували 16-річну дівчинку".

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Інший розповів батькові: "позавчора алаба зах***или".

На здивоване батькове: "Що, собак їсте? Вам що, їсти зовсім нема чого?" окупант відповів, що сухпайки є, але хочеться м’яса, а "курей з гусями вже пох***или".