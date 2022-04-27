Жителька Чорнобиля: "А у сусіда друга армія світу відібрала дірявий таз…"

31 березня російська армія залишила територію Чорнобиля. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські війська зайняли територію Чорнобильської АЕС, розташованої біля самого кордону з Білоруссю, у перший день вторгнення, 24 лютого. Вони взяли в полон українських військових та фактично тримали у заручниках цивільний персонал станції. Окупанти пішли з ЧАЕС наприкінці березня.

Жителі Чорнобиля розповіли "Сьогодні", якою для них була окупація.

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"Про те, що почалася війна, я, як і багато інших тут, дізналася, побачивши те, що відбувається на вулицях. Як відомо, вони зайшли до нас з боку Білорусі. Але спершу над нами, з білоруського Мозиря, пролетіли ракети. Потім уже почався наступ. По вулицях йшли колони танків, яким кінця та краю не було видно. Наші й без того старі будинки тремтіли. Мені як людині у віці було дуже складно повірити, що на нас напали росіяни. Але це я побачила на власні очі. Тварини ... немає слів", – розповіла нам мешканка Чорнобиля, яка все ж таки повернулася туди одразу після вибуху на ЧАЕС.

За її словами, мародерство росіян – це окрема тема.

"Розтинали будинки та забирали звідти все, що залишилося від колишніх господарів. Справа в тому, що деякі будинки власники час від часу навідуються. Відповідно, є предмети та меблі першої необхідності. Так ось, росіяни виносили з будинків ліжка, матраци. У мого сусіда відібрали дірявий таз. Я не уявляю, навіщо він може знадобитися, як то кажуть, другої армії світу", – розповіла нам чорнобилянка.

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До цього додала, що росіяни зіштовхнулися з тим, що в зоні відчуження поганий зв'язок: "Щоб дзвонити, вони лізли на дерева, вище, щоб уловити сигнал".

Як розповіли нам чорнобиляни, одним із найстрашніших моментів було те, коли росіяни почали допитувати, питаючи, чи ховається в Чорнобилі "Правий сектор": "Сказали так: якщо ви бачили та мовчите, то вас розстріляємо першими. Було дуже страшно".

Мародерство окупантів

У свою чергу, у НАН України склали перелік того, як росіяни мародерували у службових приміщеннях персоналу зони відчуження.

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"Практично кожне офісне приміщення має суттєві пошкодження та повністю розграбоване (російські окупанти викрали службове майно, особисте майно працівників на їхніх робочих місцях)", – написав у своєму звіті директор інституту проблем атомних електростанцій НАН України академік Анатолій Носовський.

За його словами, є явні докази того, що чорнобильські лабораторії також грабували не лише солдати, а й фахівці у галузі радіаційної безпеки.

"У лабораторіях знаходилися джерела іонізуючого випромінювання та зразки паливних матеріалів з об'єкта "Укриття", які використовувалися вченими у дослідженнях. Вони перебували у закритих окремих спецприміщеннях зі знаками радіаційної небезпеки. Ці приміщення так і залишилися зачиненими. Це також вказує на те, що в лабораторіях мародерували не прості солдати, а люди з досвідом радіаційної безпеки", – підсумував Носовський.

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