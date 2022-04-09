Мешканці окупованої території на Донеччині отримали гуманітарну допомогу

Фонд допомагає всім українцям, що постраждали від війни / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Фонд Ріната Ахметова завдяки допомозі місцевих волонтерів передав уже другу партію гуманітарної допомоги для мешканців Мангушу (Донецька область).

Про це повідомляють у Фонді.

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Продуктові набори містять: борошно, макарони, цукор, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

Загалом гуманітарну допомогу від Фонду вже отримали 27 тисяч мешканців Донецької області. Зокрема, понад 4 тисяч продуктових наборів від Фонду Ріната Ахметова 9 квітня приїхали Краматорського району.

Зауважимо, що допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

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Психологічна допомога для українців

Для українських переселенців Фонд організував кабінети психологічної допомоги, де фахівці приймають як дорослих, і дітей.

За останніми даними, кожна десята людина з "гарячої точки" звертається до спеціалістів з кризової психології та подолання травматичного досвіду. Загалом це майже 300 осіб.

Фонд Ріната Ахметова забезпечує психологічну підтримку людям, що постраждали від війни, ще з 2014 року. Тоді вперше 250 психологів пройшли навчання за курсом "Травма війни" та надали допомогу понад 60 тисячам українців з Донецької та Луганської областей.

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Раніше ми писали, що Фонд Ріната Ахметова передав 5,6 тис. наборів найнеобхіднішими продуктами харчування для мешканців Луганщини.