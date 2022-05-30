Жителі Херсонщини зірвали переписні плани окупантів

Сергій Хлань розповів про спротив жителів Херсонщини російським окупантам / Фото: Колаж: Сьогодні

В Херсонської області окупанти не змогли провести перепис населення. Мова про село Стрілкове Генічеського району. Його мешканці не надали росіянам своїх персональних даних. Про це повідомив радник голови ОВА, депутат облради Сергій Хлань у Facebook.

"У Стрілковому Генічеського району окупанти хотіли провести свій перепис населення. Хоча місцевий зрадник колаборант Пономарьов з заступником і обманювали людей, що це інформація для ООН — ніхто в цю брехню не повірив. А місцевий 18-річний хлопець так і сказав, що якщо ви дурні, то не треба робити дурнів з людей", — написав Хлань.

За це росіяни побили хлопця, але ніхто не піддався і не надав своїх даних. Так Херсонщина героїчно протистоїть будь-яким планам російських загарбників, наголосив депутат.

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ЗСУ перейшли в контратаку на півдні Херсона

Українські військові завдали удару у відповідь на півдні. Українські сили перейшли у контратаку на півдні Херсона. Генеральний штаб оголосив у понеділок увечері, що російська армія була відкинута до трьох сіл. "Херсон, тримайся, ми поряд", – йдеться у повідомленні Генштабу. Зазначається, що російські війська будують оборонні рубежі довкола Херсона.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що попри тяжку обстановку по всій лінії донбаського фронту, ЗСУ знаходять можливості щодо наступальних операцій на противника на інших напрямках. Наразі такі дії йдуть у населеному пункті Давидів Брід. Херсонської області.

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