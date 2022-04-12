Жителі міста-героя забезпечені: до Бучі прислали чергову партію допомоги

Жителям Бучі передають найнеобхідніше / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

12 квітня Фонд Ріната Ахметова передав до Бучі 1000 продуктових наборів для місцевих жителів.

Як розповів секретар Бучанської міської ради Тарас Шаправський, допомогу вже відвантажили та почали передавати людям.

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За його словами, в продуктових наборах є все необхідне:

продукти довготривалого зберігання;

тушковане м’ясо;

макарони тощо.

Тарас Шаправський додав, що від початку повномасштабної війни, бучани залишилися без харчових продуктів. Вони перебували в повній ізоляції, і за період окупації міста порушились логістичні ланцюжки.

Гуманітарна підтримка

Фонд Ріната Ахметова скерував понад 6,5 тисячі продуктових наборів для жителів Київської області. Загалом підтримку отримають 200 тисяч українців.

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Допомогу надають у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". Фонд працює вже 16 років і за цей час допоміг вижити 8 мільйонам людей. Із них 3,5 мільйона – на Донбасі.

Українцям у прифронтових зонах також продовжують доставляти гуманітарну допомогу. 10 тисяч наборів першочергово нададуть соціально незахищеним категоріям населення, які не змогли евакуюватися з Покровська. Продуктові набори складені за рекомендаціями ВООЗ.

До Запоріжжя продовжують прибувати жителі Маріуполя, які потребують допомоги. Для них продуктові набори привозять до "Зеленого центру Метінвест" – нещодавно там роздали чергові 3000 пакунків.