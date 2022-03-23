Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Війна Вторгнення

Жителі Енергодара спалили прапор окупантів (відео)

Марія Дмитренко
23 березня, 16:45
Україна вже 28-му добу чинить впевнений опір військовим РФ

Прапор окупантів, що згорів. Фото: колаж "Сьогодні"

Жителі Енергодара повалили флагшток та спалили прапор окупантів.

Фото та відео активного опору відважних місцевих жителів опублікували у Telegram.

Реклама

"Енергодарці не збираються приймати рашистський режим і жити під гнітом", – йдеться у повідомленні.

Ситуація в Енергодарі