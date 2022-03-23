Жителі Енергодара спалили прапор окупантів (відео)

Прапор окупантів, що згорів. Фото: колаж "Сьогодні"
Жителі Енергодара повалили флагшток та спалили прапор окупантів.
Фото та відео активного опору відважних місцевих жителів опублікували у Telegram.
"Енергодарці не збираються приймати рашистський режим і жити під гнітом", – йдеться у повідомленні.
Ситуація в Енергодарі
- Російські окупанти викрали першого заступника міського голови Енергодара Івана Самойдюка. Поки що невідомо, в якому він стані та де перебуває.
- Жителі Енергодара зібралися на мітинг з вимогою до окупантів – звільнити заступника мера Івана Самойдюка, якого захопили вороги. Зібралися сотні людей з українськими прапорами, вони скандували "Слава Україні!". Проте вимоги людей окупанти проігнорували. Після мирного мітингу вони спробували схопити кількох учасників та запхати їх у машину. Але сотні людей стали щільним муром і буквально врятували своїх земляків від полону. У відповідь військові почали стріляти у повітря та відступили.
- З 6 березня у місті не працював мобільний оператор Vodafone. Також були проблеми з роботою інтернет-провайдерів.
- Крім того, в Енергодарі окупанти влаштували терор – людей вивозять у багажниках.