Жителі Енергодара спалили прапор окупантів (відео)

Прапор окупантів, що згорів. Фото: колаж "Сьогодні"

Жителі Енергодара повалили флагшток та спалили прапор окупантів.

Фото та відео активного опору відважних місцевих жителів опублікували у Telegram.

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"Енергодарці не збираються приймати рашистський режим і жити під гнітом", – йдеться у повідомленні.

Ситуація в Енергодарі