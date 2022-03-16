Жителі Донецької області отримали першу гуманітарну допомогу Фонду Ріната Ахметова

Фонд Ріната Ахметова надає гуманітарну допомогу. Фото: колаж "Сьогодні"
Перші продуктові набори Фонду Ріната Ахметова видали у Покровську. Адресна допомога призначена для внутрішньо переміщених осіб із гарячих точок регіону. В першу чергу – для евакуйованих із Волновахи.
Зокрема, гуманітарну допомогу отримали переселенці у Білозерській, Добропільській, Мирноградській, Новогродівській, Покровській, Селидівській, Курахівській міських територіальних громадах. А також у Шахівській та Криворізькій (Покровський район) сільських територіальних громадах.
До складу наборів входять продукти першої необхідності, зокрема: борошно, макарони, цукор, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.
"Фонд Ріната Ахметова та компанія Метінвест одними з перших включилися у роботу. Окрім допомоги волонтерами та транспортом є ще продуктові набори, які сьогодні дуже потрібні нашим переселенцям. Дуже дякую Фонду Ріната Ахметова", – сказав Руслан Требушкін, міський голова Покровська.
Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн. осіб, із них 3.5 млн. були врятовані на Донбасі.
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