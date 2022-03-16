Жителів Ірпеня евакуюють з Романівки – дата та час

Евакуація з Ірпеня продовжиться після комендантської години. Колаж "Сьогодні"

Евакуація жителів міста Ірпінь із Романівки відбудеться завтра, 17 березня. О 7:00 закінчується комендантська година і вже з 10:00 почнуть вивозити людей.

Про це повідомляє мер Ірпеня Олександр Маркушин.

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Також мер зазначає, якщо ви живете в Ірпені, Михайлівці-Рубежівці, Забуччі, Козинцях чи Діброві, і вам необхідна допомога чи консультація з евакуації, то повідомте це за номером:

0683505818;

0680437205;

0930768411;

0672639619;

0964511937;

0675015153;

0683703842;

0968698062.

"Наголошую, ці номери лише для жителів Ірпінської громади", – сказав Маркушин.

Атака на Київ 16 березня

Ворог із ранку 16 березня атакував Київ. В результаті стався обвал у житловому будинку в Шевченківському районі міста. Інформація рятувальникам надійшла о 06:16. Після прибуття на місце пожежники встановили, що внаслідок попадання уламків снаряда у 12-поверховий житловий будинок, стався обвал будинку на 12-му та технічному поверсі, також було частково пошкоджено сусідній 9-поверховий будинок.