Жителів Ірпеня евакуюють з Романівки – дата та час

Евакуація з Ірпеня продовжиться після комендантської години. Колаж "Сьогодні"
Евакуація жителів міста Ірпінь із Романівки відбудеться завтра, 17 березня. О 7:00 закінчується комендантська година і вже з 10:00 почнуть вивозити людей.
Про це повідомляє мер Ірпеня Олександр Маркушин.
Також мер зазначає, якщо ви живете в Ірпені, Михайлівці-Рубежівці, Забуччі, Козинцях чи Діброві, і вам необхідна допомога чи консультація з евакуації, то повідомте це за номером:
- 0683505818;
- 0680437205;
- 0930768411;
- 0672639619;
- 0964511937;
- 0675015153;
- 0683703842;
- 0968698062.
"Наголошую, ці номери лише для жителів Ірпінської громади", – сказав Маркушин.
Атака на Київ 16 березня
Ворог із ранку 16 березня атакував Київ. В результаті стався обвал у житловому будинку в Шевченківському районі міста. Інформація рятувальникам надійшла о 06:16. Після прибуття на місце пожежники встановили, що внаслідок попадання уламків снаряда у 12-поверховий житловий будинок, стався обвал будинку на 12-му та технічному поверсі, також було частково пошкоджено сусідній 9-поверховий будинок.