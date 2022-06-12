Жорстокий обстріл Лисичанська потрапив на відео журналістів

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські війська 11 червня масово обстріляли Лисичанськ у Сєвєродонецькому районі Луганської області. Зруйновано будівлі та постраждали мирні люди. Обстріл зняв кореспондент AFP Аріс Мессініс, передає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Telegram.

На кадрах чути звуки влучання снарядів у Лисичанську, після яких у різних точках міста миттєво виникають пожежі. Обстрілюваний загарбниками район міста огорнуло вогнем та чорним димом.

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Внаслідок ударів окупантів поранення отримала жінка. Українські військові допомогли евакуювати її з місця подій.

108-й день війни в Україні

Сьогодні вранці в окупованому російськими військовими Бердянську прогриміли три потужні вибухи, внаслідок чого частина міста залишилася без світла та води.

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Збройні сили України продовжують ліквідувати російських окупантів та їхню техніку на нашій території. Зокрема, українські захисники знищили вже 32 150 солдатів РФ. Крім того, Росія втратила 1430 танків.

На Бахмутському напрямі ворожа армійська авіація завдала авіаудару неподалік Покровського. Водночас українські воїни відбили наступ у районі населених пунктів Врубівка, Миколаївка та Василівка. Російські окупанти зазнали втрат і відійшли на раніше зайняті позиції.

Очікуваний наступ на Запоріжжі було зірвано вдалими контрнаступальними діями ЗСУ.

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Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові поступово звільняють населені пункти Херсонської області.