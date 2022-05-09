Жданов: ЗСУ відійшли від Попасної і контратакують під Ізюмом

Жданов оцінив ситуацію на Донбасі. Фото: колаж "Сьогодні"

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що на Донбасі ситуація дуже ускладнилася, особливо в трикутнику Попасна-Рубіжне-Сєвєродонецьк. За словами експерта, там ідуть найжорстокіші бої. Є інформація, що українські війська відійшли від Попасної.

Про це Жданов повідомив в інтерв'ю телеведучому Володимиру Полуєву в ефірі на YouTube-каналі "Україна24".

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"Тобто Попасна зараз знаходиться під контролем російських військ. Це вимушена міра, місто майже зруйноване, обороняти там вже немає чого, тому наші війська змушені були відійти", – сказав він.

Втім, ЗСУ контратакують на Ізюмському напрямі.

"Що стосується Ізюмського та Харківського напрямків, тут навпаки, на Ізюмському напрямку ми контратакуємо позиції російських військ, щоб збити наступальні дії ворога. На Харківському напрямку ми потихеньку просуваємось вперед, звільнюючи наші території і населені пункти, відтісняючи противника до державного кордону з РФ", – сказав експерт.

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За словами Олега Жданова, найближчим часом може з'явитися новий термін – Луганський напрямок, з якого російські війська намагаються атакувати українські позиції у районі Рубіжного, Попасної та Сєверодонецька.

У Маріуполі ситуація не змінилася, там на території заводу тривають бої.

"Вони намагаються додавити, і авіація, й артилерія, і танки, плюс штурмові дії з боку російських військ. Я так розумію, в окупантів немає фізичної можливості вибити наших з катакомб. Але вони максимально тиснуть, щоб провести свої заходи до 9 травня, щоб це не було під звуки стрілянини та канонади", – сказав Жданов.

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Військовий експерт припустив, що 9 травня вже буде тихіше.

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