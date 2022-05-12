Жданов спрогнозував терміни активної фази війни

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що війна в Україні триватиме ще кілька місяців. / Фото: Колаж: Сьогодні, Ракурс

Якщо Україна розпочне контрнаступальну операцію по всьому фронту, то зупинятися на лінії 24 лютого в жодному разі не можна. Принаймні на Донбасі потрібно йти до державного кордону.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов ведучим Євгену Кисельову та Катерині Федотенко в ефірі проєкту FREEDOM на YouTube-каналі "Україна 24".

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Закінчення війни

"Щодо термінів самої війни – на жаль, я так думаю, що це буде не один місяць. Це буде кілька місяців – можливо, і 5, і 6 – особливо активна фаза", – сказав військовий експерт.

Він також назвав найбільшу проблему для України, яка виникне в майбутньому:

"Це Крим. Я вважаю, що Генштаб – це єдиний орган, який може ухвалити рішення про те, яким способом звільняти Крим. Вводити війська в Крим чи не вводити. У жодному разі це не можна довіряти політикам".

На думку Жданова, в принципі закінчення війни має ознаменуватися виходом України на свої кордони 1991 року.

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Нагадаємо, Олег Жданов розповів, чому усунення президентом Росії Володимиром Путіним від керівництва так званої "спецоперацією" в Україні начальника Генштабу Валерія Герасимова – це дуже хороша ознака для України.

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