Жданов спрогнозував паузу на фронті – навіщо вона Путіну

Олег Жданов зазначив, що президент Росії хоче застовпити всі свої "досягнення" в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

У перші дні війни президент Росії Володимир Путін хотів взяти Київ і отримати Україну як свого політичного васала. Зараз все змінилося.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону.

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Дії Путіна

"24 лютого Путін хотів взяти Київ і тут підписати своєрідний... я навіть не назвав би це актом капітуляції – для нас це був би акт капітуляції, а для нього це був би, припустимо, договір про "входження України до Союзної держави". Тобто він хотів взяти Київ і отримати Україну як свого політичного васала. Ось це головне – військова складова тут виступає як інструмент", – розповів експерт.

Наразі ж Володимир Путін, за словами Жданова, хоче застовпити всі свої "досягнення", досягнуті на сьогодні – тобто ту лінію фронту, яка є сьогодні, і, найімовірніше, взяти паузу:

"Він чудово розуміє, що подальший рух (в Україні – ред.) для нього буде дуже проблематичним. А ось взяти паузу для збору чергового угруповання військ і потім продовжити – це так".

Раніше Олег Жданов пояснив чехарду та каруселі серед генералів країни-агресора. Крім цього, військовий експерт спрогнозував, коли від Заходу надійде та сама зброя, здатна змінити правила гри на фронті та вибити російських загарбників з України