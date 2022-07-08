Жданов пояснив, чому дані Генштабу щодо втрат РФ нижчі від реальних

Олег Жданов прокоментував втрати окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"
Військовий експерт Олег Жданов розповів, чому дані щодо втрат РФ від Генштабу ЗСУ відрізняються від очікуваних. За його словами, є оціночні втрати противника, а є підтверджені.
Про це Жданов повідомив на своєму YouTube-каналі.
"Є оціночні втрати противника, а є підтверджені втрати. І Генеральний штаб ЗСУ публікує у своїх зведеннях ті втрати, які вони можуть підтвердити. Тобто це підтверджується з різних джерел, зокрема із засобів розвідки, які отримані від противника", – заявив експерт.
За його словами, підтвердження має прийти як мінімум з двох джерел. І тоді ця інформація вважається достовірною.
"Є ще оціночні втрати, які на сьогодні ми знаємо і приблизно припускаємо, але підтвердити поки що не можемо", – зазначив Жданов.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.07 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 36 900 (+250) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1637 (+35);
- бойових броньованих машин ‒ 3811 (+14);
- артилерійських систем – 828 (+13);
- РСЗВ ‒ 247 (+0) од.;
- засобів ППО ‒ 107 (+0);
- літаків – 217 (+0);
- гелікоптерів – 187 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 669 (+2);
- крилаті ракети ‒ 155 (+0);
- кораблі/катери ‒ 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2685 (+20);
- спеціальна техніка ‒ 66 (+0).
У Генштабі повідомили, що найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Водночас дані уточнюються.
Раніше в Генштабі назвали напрямок, де Збройні сили України відкинули окупантів назад. Також у ISW назвали два нові напрямки наступу окупантів в Україні.