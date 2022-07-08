Жданов пояснив, чому дані Генштабу щодо втрат РФ нижчі від реальних

Олег Жданов прокоментував втрати окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

Військовий експерт Олег Жданов розповів, чому дані щодо втрат РФ від Генштабу ЗСУ відрізняються від очікуваних. За його словами, є оціночні втрати противника, а є підтверджені.

Про це Жданов повідомив на своєму YouTube-каналі.

Реклама

"Є оціночні втрати противника, а є підтверджені втрати. І Генеральний штаб ЗСУ публікує у своїх зведеннях ті втрати, які вони можуть підтвердити. Тобто це підтверджується з різних джерел, зокрема із засобів розвідки, які отримані від противника", – заявив експерт.

За його словами, підтвердження має прийти як мінімум з двох джерел. І тоді ця інформація вважається достовірною.

"Є ще оціночні втрати, які на сьогодні ми знаємо і приблизно припускаємо, але підтвердити поки що не можемо", – зазначив Жданов.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.07 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 36 900 (+250) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1637 (+35);

бойових броньованих машин ‒ 3811 (+14);

артилерійських систем – 828 (+13);

РСЗВ ‒ 247 (+0) од.;

засобів ППО ‒ 107 (+0);

літаків – 217 (+0);

гелікоптерів – 187 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 669 (+2);

крилаті ракети ‒ 155 (+0);

кораблі/катери ‒ 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2685 (+20);

спеціальна техніка ‒ 66 (+0).

У Генштабі повідомили, що найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Водночас дані уточнюються.

Реклама

Раніше в Генштабі назвали напрямок, де Збройні сили України відкинули окупантів назад. Також у ISW назвали два нові напрямки наступу окупантів в Україні.