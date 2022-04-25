Жданов: Після втрати крейсера "Москва" росіяни обстрілюють нас з Каспійського моря

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Росіяни зробили ставку на дальність своїх ракет. Наші військовослужбовці працюють на межі можливостей. Україна зможе отримати необхідне озброєння. Про це розповів Олег Жданов ведучим каналу "Україна 24" Юлії Галушці й Василю Голованову в ефірі проєкту FREEDOM.

Олег Жданов прокоментував ракетний обстріл Одеси, який відбувся з акваторії моря. Військовий експерт розказав, чому російський флот перемістився і чому ми не можемо збивати ці ракети.

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"Річ у тім, що це дуже далеко. Росіяни змінили диспозицію. Вони раніше завдавали ракетні удари з акваторії Чорного моря. Ракети прилітали сюди на всю глибину території України. Особливо по заходу країни, згадайте Івано-Франківськ, Львів, Вінницю. Нині я б це пов'язав з тим, що основна система ППО, яка прикривала позиції цих літаків у повітрі, а це був крейсер "Москва", вона відсутня", – сказав він.

Таким чином, пояснив Жданов, ми уже могли б діставати росіян, якби вони й далі знаходилися в акваторії Чорного моря, тому вони стали діяти обережніше.

"Ракети летять на 1,5 тис. км, і вони, мабуть, за рахунок дальності ракет, вирішили не ризикувати й робити пуски з акваторії Каспійського моря. Базуються вони в місті Саратов. Великі стратегічні бомбардувальники ТУ-160 і ТУ-95", – сказав експерт.

На жаль, ми не можемо ефективно діяти проти цих ракет. Військовий експерт визнає, що наша система ППО й так працює за межами можливого.

"Річ у тім, що у нас нема протиракетної оборони, нема. Це треба розуміти. Просто унікальність і досвідченість наших військовослужбовців частин ППО дозволяє нам хоча б якусь частину ракет перехопити й збити. Системи не призначені для боротьби з ракетами, тільки на невеликі відстані, тільки частково. Тому тут треба розуміти, що ми завдячуємо тільки умінню й навикам наших військовослужбовців, збиваючи частину ракет", – розповів він.

Також Олег Жданов потішив заявою, що незабаром у нас є шанс з’явиться шанс попросити допомоги із ППО в наших партнерів. Адже зараз йдуть активні перемовини про тяжке озброєння й сучасні системи. У список потреб ЗСУ цілком можуть бути включені й системи ППО, і протиракетна оборона, сучасна й високотехнологічна.

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"А якщо, як обіцяє нам американська адміністрація, наступного тижня Конгрес проголосує за ленд-ліз, то тоді в нас відкривається вікно можливостей. По ленд-лізу ми можемо заявляти про будь-які системи ППО, які США будуть здатні нам надати", – сказав він.

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