Жданов оцінив заяву президента про терміни закінчення війни (відео)

Олег Жданов прокоментував ситуацію із закінченням війни в Україні. Колаж "Сьогодні"

Військовий експерт Олег Жданов повідомив, що термін закінчення війни зсувається до осені. За його даними, все впирається у постачання озброєння від союзників.

Про це Жданов заявив в інтерв'ю провідному Володимиру Полуєву на YouTube-каналі "Україна 24".

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Подробиці

"Все впирається в постачання, якщо постачання озброєння було б розпочато у травні місяці, як ми це й очікували, то сьогодні ми могли вести розмову про контрнаступальні операції. Поки що все плавно переходить ближче до осені, це абсолютно реальні цифри", – сказав Жданов.

Захід обіцяє збільшити постачання зброї Україні

У Брюсселі 15 червня відбулося нове засідання формату "Рамштайн" – контактної групи з питань оборони України із представників оборонних відомств понад 50 держав. Генерал армії США Марк Міллі перерахував кількість наданої допомоги Україні:

97 тисяч протитанкових систем;

237 броньованих автомобілів;

60 засобів ППО;

250 артилерійських систем. Ще 398 збираються додати;

понад сто тисяч боєприпасів невеликого калібру.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що зброя, передана Заходом українській армії, допоможе повернути тимчасово окуповані Росією території, включаючи Крим та Донбас.

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський розповів американцям, як скінчиться війна.