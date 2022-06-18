Жданов пояснив, навіщо Росія запустила бронепоїзди біля Мелітополя

Олег Жданов пояснив, навіщо окупанти використовують бронепоїзди. / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні є розвіддані, що в район Мелітополя прибув російський робочий поїзд із рейками та шпалами, щоб пізніше там могли їздити бронепоїзди.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів в ефірі "Фейгін LIVE".

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Ведення війни

Він зазначив, що для дистанційного впливу бронепоїзд – це дуже хороша і контрастна мішень, оскільки є великим шматком металу, обшитим навіть платформою.

"Але для боротьби з диверсійно-розвідувальними групами та охорони залізничного полотна це дуже ефективний засіб. Його (бронепоїзд – ред.) підірвати можна, якщо ДРГ знає розклад руху цих бронепоїздів. А якщо він доходить до якоїсь стрілки чи дистанційної позначки, то дає зворотний хід та повертається", – розповів Жданов.

Крім цього, експерт заявив, що на бронепоїзді можуть бути встановлені засоби зв'язку та розвідки:

"Чому з бронепоїзда не запускати безпілотники попереду та ззаду? Щоб він міг маневрувати. Це поєднання стародавніх та сучасних способів ведення війни. На жаль, Росія застосовує будь-які".

Навіщо Росії бронепоїзди?

За словами Олега Жданова, окупанти збираються укладати гілку від Мелітополя до Чонгара паралельно до основної магістралі – для того, щоб курсували бронепоїзди. Останні призначені для охорони, оскільки це основна артерія постачання угруповання військ – починаючи від Запоріжжя та закінчуючи Херсоном та узбережжям Азовського моря.

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Раніше сайт "Сьогодні" писав про те, що в Мелітополі партизани підірвали бронепоїзд російських окупантів. Внаслідок вибуху було пошкоджено залізничне полотно та техніка. Також Олег Жданов розповів, що нового придумав президент Росії Володимир Путін для захоплення Луганської області.

Крім цього, експерт заявив, що на бронепоїзді можуть бути встановлені засоби зв'язку та розвідки:

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"Чому з бронепоїзда не запускати безпілотники попереду та ззаду? Щоб він міг маневрувати. Це поєднання стародавніх та сучасних способів ведення війни. На жаль, Росія застосовує будь-які".

Навіщо Росії бронепоїзди?

За словами Олега Жданова, окупанти збираються укладати гілку від Мелітополя до Чонгара паралельно до основної магістралі – для того, щоб курсували бронепоїзди. Останні призначені для охорони, оскільки це основна артерія постачання угруповання військ – починаючи від Запоріжжя та закінчуючи Херсоном та узбережжям Азовського моря.

Раніше сайт "Сьогодні" писав про те, що в Мелітополі партизани підірвали бронепоїзд російських окупантів. Внаслідок вибуху було пошкоджено залізничне полотно та техніка. Також Олег Жданов розповів, що нового придумав президент Росії Володимир Путін для захоплення Луганської області.