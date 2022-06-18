Жданов пояснив, що Кримський міст має бути зруйнований не лише через помсту росіянам

Олег Жданов заявив, що Україна як мінімум має порушити дорожнє полотно та розбомбити залізничне на Кримському мості. / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Нещодавно генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко заявив, що Кримський міст є метою номер один для українських військових. Серед іншого він зазначив, що це "основна кишка" підтягування резервів Росії, тому щойно вона обріжеться, у РФ почнеться справжня паніка.

Військовий експерт Олег Жданов та російський юрист Марк Фейгін обговорили цю тему в ефірі "Фейгін LIVE".

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"Карфаген має бути зруйнований"

Серед іншого Марк Фейгін заявив, що знищення Кримського мосту буде не просто символічним актом знищення того, що Москва після окупації Криму 2014 року створила, а дуже важким ударом. На його думку, якщо міст розвалять, це буде сприйнято як відкат "кудись далеко-далеко назад".

"Тобто заради чого все?" – ось ця думка повинна якось "присісти" в голови обивателів – вони, звичайно, безсловесні у РФ, але моральне ув'язнення буде величезним. Але це ще й артерія, яка дозволяє постачати необхідними озброєннями, поповнювати ресурси тощо", – розповів юрист.

Своєю чергою Олег Жданов зазначив, що вивести з ладу міст Україна зобов'язана:

"Я б сказав так: "Карфаген має бути зруйнований", тому що вся країна наполягає на тому, що міст потрібно розвалити. Я вважаю, що, можливо, в нас сил і коштів не вистачить для того, щоб його розвалити, але вивести його з ладу як міст – тобто порушити дорожнє полотно та розбомбити залізничне – ми просто зобов'язані".

Крім цього, він заявив, що сьогодні "підривати Чонгар, можливо, з військового погляду не має сенсу":

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"Чому? Ми ж збираємося Крим звільняти – зокрема можливий варіант звільнення Криму військовим шляхом. Мені говорили, що в районі Джанкоя можна – те саме, нам потрібно буде просуватися Кримом. А ось саме Кримський міст – це саме артерія постачання. І від роботи Кримського мосту залежить насичення самого Криму військами. Справа в тому, що на сьогодні прямої залізниці – припустимо, від Бердянська та Маріуполя на Ростов, – не існує. Їм треба йти в об'їзд".

Раніше сайт "Сьогодні" писав про те, що українська розвідка отримала детальну технічну документацію Кримського мосту. У найближчому оточенні президента РФ Володимира Путіна заявляють про "гарантовану" безпеку мосту.

Також російський пропагандист Володимир Соловйов знову нервує. Цього разу причиною його панічної атаки став Кримський міст. Ймовірно, він нервується через "хлопки", які останнім часом лунають на території Росії.