Жданів про військову допомогу Україні: Армія США готується повним ходом

Олег Жданов прокоментував військову допомогу США Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Дискусії у Сенаті США щодо виділення допомоги Україні та можливі затримки фінансування не вплинуть на термін постачання Києву військової техніки.

Таку думку висловив в ефірі проекту FREEDOM на Youtube-каналі "Україна 24" військовий експерт Олег Жданов.

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Він нагадав, що економічна, гуманітарна та оборонна допомога на суму близько 40 млрд доларів – це двопартійна ініціатива Республіканської та Демократичної партій.

"Погляньте на голосування за законопроект про ленд-ліз. Там 4/5 американського парламенту проголосували за. І ви думаєте, сьогодні не знайдеться кількість голосів за фінансування того законопроєкту?" – наголосив військовий експерт.

На думку Жданова, голосування в Сенаті США "не сильно вплине на терміни постачання".

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"По-перше, військові ешелони територією США вже йдуть... Якщо подивитися американську пресу, то там армія вже повним ходом готує техніку для відправки в Європу, а потім передачі Україні. Те, що можливо затримається фінансування, є юридична основа – сам закон про ленд-ліз. Під гарантії США, я думаю, що армія відвантажить все-таки цю техніку і відправить за призначенням", – пояснив він.

Експерт нагадав, що сьогодні, за даними соціологів, великий відсоток американців "звинувачує Джо Байдена та Демократичну партію в тому, що вони дуже слабко і дуже повільно підтримують Україну щодо протистояння агресії РФ".

"Сподіваюся, що все буде проголосовано вчасно і ні на день не зірве постачання озброєнь", – додав Жданов.

Допомога Україні від США

США від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну почали активніше надавати нашій державі нову фінансову допомогу. Законопроєкт про передачу $40 млрд вже схвалила Палата представників Конгресу США. Тепер його має затвердити Сенат.

Допомогу спрямують не лише на українську армію:

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$6 млрд – направлять на навчання українських військових, обладнання та зброю;

– направлять на навчання українських військових, обладнання та зброю; по $8,7 млрд – на підтримку української економіки та поповнення американської техніки, відправленої в Україну;

– на підтримку української економіки та поповнення американської техніки, відправленої в Україну; $3,9 млрд – на діяльність контингенту США у Європі та розвідку.

У Пентагоні заявили, що до 19 травня Конгрес США має ухвалити закон про виділення Україні $40 млрд, інакше постачання військової допомоги для наших військових буде нерегулярним.

Водночас, сенатор від Республіканської партії Ренд Пол запропонував у законопроєкт про допомогу Україні поправку яка може уповільнити його прийняття.