Жданов назвав один шлях для деблокади Маріуполя

Жданов про деблокаду Маріуполя / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Нещодавно почалася евакуація цивільного населення з "Азовсталі" під егідою ООН. Ситуація зрушила з мертвої точки. Але крім мирних жителів у Маріуполі перебувають українські військові. Військовий експерт Олег Жданов розповів, чи є можливість врятувати і їх. На його думку, Росія не дасть вивезти навіть поранених.

Про це Жданов повідомив в інтерв’ю телеведучому Володимиру Полуєву на Youtube-каналі Україна 24.

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"Що стосується військових, то тут спірне питання, і думаю, що Росія не дасть навіть поранених вивезти. Для них це наче скріпи, їм потрібна перемога. Але в будь-якому разі, поки там представники ООН, поки триває евакуація цивільних, для наших є передишка. Бо їх не бомблять і їх не штурмують, І вони можуть займатися підготовкою, перегрупуванням чи хоча б відпочити від цього інтенсивного темпу бойових дій. Тому для нас це в усіх сенсах добре, хоча воно не в повній мірі так, як хотілося б", – сказав Жданов.

Експерт поділився роздумами, як можна деблокувати Маріуполь. Постачання Заходом зброї в Україну, безумовно, дуже важливе, але на ситуацію в Маріуполі не впливає.

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"Я би прив'язав Маріуполь до подій на Донбасі. От коли в нас на Донбасі ситуація почне прояснюватися на нашу користь, тоді ми будемо говорити. Фактично це правий фланг зони ООС. І якщо йти на прорив чи на деблокаду Маріуполя, то саме там, з південної частини зони ООС, звідти треба повертати частину військ і пробиватися на Маріуполь. Там найбільш вузьке місце, найбільш коротке", - додав Жданов.

Тому постачання зброї у глобальному сенсі змінює ситуацію на нашу користь, але саме деблокада Маріуполя буде залежати насамперед від того, як успішно ми вистоїмо на Донбасі в цій оборонній операції, підсумував експерт.

Біля Маріуполя поменшало російських військових

Очільник Маріуполя Вадим Бойченко очікує, що українські військові зможуть перейти в контрнаступ під цим містом. Про це він розповів в інтерв’ю Наташі Влащенко в ефірі YouTube-каналу "Україна 24". За словами мера Маріуполя, біля міста зменшилась чисельність російських військ.

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"Угруповання стало меншим, знову ж таки за оцінками українських військових. Це дає нам надію та час підкачати технічні м’язи. Сподіваюсь, що наші дорогі героїчні військові будуть не тільки оборонятись, а й переходити у контрнаступ", — сказав він.

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