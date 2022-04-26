Жданов назвав найкращу зброю для ЗСУ від російських ракет

Окупанти завдають ракетних ударів по Україні / Колаж "Сьогодні"

Олег Жданов прокоментував останні заяви Олексія Арестовича про те, що Україні не потрібен "Залізний купол". На думку військового експерта, такі висловлювання дещо дивні, адже "Залізний купол" може стати складовою частиною протиракетної оборони країни.

Про це військовий експерт Олег Жданов повідомив у інтерв’ю з телеведучою Наташою Влащенко на Youtube-каналі Україна 24.

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"Це тактичний комплекс, ближнього радіусу дії, без цих комплексів не можна закінчити, має бути тактичний, має бути оперативний, має бути стратегічний. Арестович сам про це багато разів говорить у плані тактики дії військ. На сьогодні, аналогів за ефективністю "Залізному куполу" у світі не існує. Як об'єктний захист, для одного об'єкта чи ділянки місцевості. Я скажу, що є об'єкти, які потрібно захищати навіть сьогодні, ті ж атомні станції, ті ж залізничні вузли, ті ж місця зберігання і, допустимо, місця логістики постачань, те ж саме треба захищати", – каже військовий експерт.

Жданов розповів, яких комплексів ще потребує Україна аби захистити себе з повітря. Насамперед це американські установки.

"Наприклад, американський комплекс THAAD протиракетний, розроблений за результатами війни в Перській затоці. Той же самий Patriot, сьогодні ж два Patriot існує, один є дивізіон Patriot в протиповітряному виконанні, а є дивізіон Patriot у протиракетному виконанні, відрізняється кількістю батарей і типами цілей у які влучає. Ну от Patriot у протиракетному виконанні – це дев'ять батарей і вартість його десь одного дивізіону, одного комплекту десь близько семи мільярдів доларів", – додав військовий експерт.

Якби у нас були такі системи ППО, вважає військовий експерт, ми б просто закрили небо. Ефективність збиття ракет була б 80-90%. Сьогодні ж маємо такі результати, коли із семи ракет, випущених, наприклад, на Одесу, було збито лише дві. У нас система ППО, а не система протиракетної оборони, це треба чітко розуміти, – наголошує Жданов.

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"Я поясню. S-300, стара радянська розробка, це перший радянський комплекс, який мав можливість боротися з ракетами, працювати як протиракетна оборона. Але якщо він літак може збивати на відстані 200 км і для нього це основний тип цілі, то ракету він може збивати на відстані всього лише 60 км і вірогідність збиття ракет набагато нижча, ніж літака, десь удвічі. Тому те, що наші системи ППО сьогодні збивають ракети, це треба віддати належне майстерності наших операторів, які сидять за екранами радарів і намагаються захистити наше небо усіма можливими й неможливими способами", – уточнив експерт.

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