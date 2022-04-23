Жданов: Крим стане пасткою для окупантів, якщо знищити міст

Жданов розповів про необхідність знищення мосту / Колаж "Сьогодні"

Кримський містє артерією якою армія РФ може перекидати підкріплення з материкової частини Росії в окупований Крим. Його треба знищити, щоби швидше звільнити південь України від окупантів.

Про це повідомляє військовий експерт Олег Жданов, пише Гордон.

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"Якщо ця артерія буде перерізана, то Крим стає логістичною пасткою. І Росія не зможе перекидати підкріплення так оперативно, як вона це робить. Це можна буде зробити морем, але море зараз трошки вже не таке гостинне для росіян, як було раніше", – каже Олег Жданов.

За словами військового експерта, міст потрібно було знищити ще раніше. Коли це станеться, то українським захисникам легше сподіватися на швидке деблокування Маріуполя та на швидке звільнення південного фронту від окупантів.

США поділяться з Україною розвідданими про ситуацію в Криму

Вашингтон вирішив розширити обмін розвідданими з Україною та надати їй більше інформації про дії Росії на окупованих територіях східної частини країни та в Криму.

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Раніше сенатори США зажадали від Вашингтона налагодити обмін важливою розвідувальною інформацією, яка могла б допомогти українцям вибудувати ефективну оборону та "повернути собі кожен дюйм суверенної території України, яка включає Крим та Донбас".

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