Зеленський: російські окупанти у Бучі відрубували людям голови і кінцівки

Володимир Зеленський розповів про звірства росіян у Бучі / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти у Бучі жорстоко катували та вбивали цивільних. У людей навіть були відрубані голови та кінцівки.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю у програмі 60 Мinutes австралійського телеканалу Nine Network.

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Він розповів, що побачивши наслідки звірства росіян у Бучі, відчув бажання помсти.

"Відчував біль, відчував ненависть, відчував бажання помсти. Це перше відчуття. Потім спадає емоція і приходить нерозуміння – як можна так стаивтись до людей, в цілому до людства. Як можна було закатувати таку кількість? Навіть якщо вони вважають нас ворогом, то до чого тут цивільні люди? Якщо ти військо вважаєш ворогом", – пояснив президент.

Зеленський нагадав, що президент РФ Володимир Путін казав, що "військова операція" в Україні точно не проти мирних людей.

"Вони (росіяни. – Ред.) про це говорили всьому світові. Навіть якщо ви це робите проти військових, відрубуючи їм кінцівки там же (в Бучі. – Ред.), відрубані голови були. Випадків було багато різних. І ти не розумієш, до чого тут цивільні", – сказав президент.

Окупанти вбивали жителів Бучі зброєю часів Першої світової війни

Десятки мирних жителів, які загинули під час російської окупації українського міста Бучі, були вбиті за допомогою флешет – дротиків, що застосовувалися в артилерійських снарядах для ураження живої сили противника ще за часів Першої світової війни. Про це повідомляє британська газета The Guardian.

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Крихітні металеві стріли виявили судмедексперти, які проводять розтин тіл, знайдених у масових похованнях у Бучі. Флешети знайшли в головах та тулубах загиблих людей.

Незалежні експерти зі зброї, що вивчили фотографії металевих стріл, знайдених у тілах загиблих, підтвердили, що це були флешети – протипіхотна зброя, яку широко застосовували під час Першої світової війни.

За словами свідків, у Бучі російська артилерія застосувала таку зброю за кілька днів до того, як війська залишили Київську область наприкінці березня.

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