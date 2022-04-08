Зеленський закликав приєднатися до українського флешмобу "BRAVEUKRAINE"

Зеленський заявив, що сміливість - це Україна / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сміливість – національний ресурс країни. Він запропонував долучитись до флешмобу "BRAVEUKRAINE".

Про це Зеленський написав у Telegram.

Реклама

"Сміливість не купити. Не забрати. Сміливість — бути Україною. Сміливість — наш національний ресурс", - написав Зеленський.

Він закликав долучитись до флешмобу та викладати фото і відео, де можна побачити всю сміливість українського народу.

"У сміливості немає кольору. У неї цілих два кольори. У сміливості немає меж. Але є кордони. Сміливість сильніша за зброю. Завжди", - йдеться у відео.

Реклама

Зеленський заявив, що світ має бути сміливішим

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якби всі у світі мали хоча б десять відсотків сміливості, яку мають українці, то жодної небезпеки для міжнародного права не було б. Про це Зеленський сказав у відеозверненні до українців.

"Почнемо спеціальну глобальну кампанію. Будемо навчати світ бути не просто "трохи", а на повну сміливими, як ми, як українці. Певні результати вже є. Передусім вони проявляються у чинних санкціях проти РФ. Але в тому і справа – результати поки тільки "певні", ще не такі як потрібні, щоб зупинити Росію, щоб зупинити війну. Зверніть увагу, вже не перший день у ЗМІ говорять не про те, як реально діють санкції проти РФ, а про те, чому ці санкції важливі. Ніби самі себе переконують, що ввели правильні речі, що застосованих обмежень достатньо. Але якби санкції працювали дійсно на 100%, то і не довелося пояснювати аж так детально і прискіпливо, чому вони важливі", – сказав Зеленський.

Реклама

Президент України наголосив, що потрібно більше санкцій.

"Потрібні ще більш сміливі санкції. Сміливість має бути критерієм для оцінки рішень. Сміливість і практичність. В першу чергу українцям потрібна зброя, яка дозволить нам отримати перемогу на полі бою. І це буде найсильнішою санкцією проти РФ з усіх, які тільки можуть бути", – додав Зеленський.

Читайте також: