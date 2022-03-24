Зеленський назвав тимчасово захоплені окупантами території України

Президент Володимир Зеленський розповів про окупацію територій / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові зайняли деякі українські території, окупували населені пункти та захопили Запорізьку і Чорнобильску АЕС, щоб шантажувати світ, але все це їм не належить, бо українці чинять опір.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica.

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"Дуже важливо бути максимально чіткими у формулюваннях і в розумінні ситуації. У руках Росії немає нічого українського. Так, вони захопили деякі території, окупували наші українські населені пункти. Як справжні ядерні терористи захопили Запорізьку і Чорнобильску АЕС, щоб шантажувати світ, але все це їм не належить, бо українці чинять опір", – сказав Зеленський.

Він зауважив, що нині армія, звичайні українці, влада в Києві та інших місцях згуртувалися і чинять спротив, стримуючи агресію Росії.

"Вони руйнують нашу інфраструктуру, наші будинки, школи, лікарні, садочки, вони створюють блокаду, не пропускаючи гуманітарні вантажі, вони тримають людей у нелюдський умовах – без світла, води, їжі й ліків, а люди все одно виходять на протести в окупованих містах. Люди під кулями зривають російські прапори і протистоять окупації. Це відбувається на нашому сході й півдні, під Києвом – Мелітополь, Маріуполь, Херсон, Волноваха, Попасна, Ірпінь, Макарів, Буча, Чернігів…" – додав президент України.

Зеленський вірить, що увесь цивілізований світ об'єднається з українцями і всі разом ми зупинимо війну. Він додав, що війна триває не в Україні, а в Європі.

"Я часто говорю це всім світовим лідерам: Україна наразі – це форпост цієї війни, який стримує агресора. Але Путін не зупиниться на цьому і піде далі, це треба розуміти всім європейцям, всім лідерам Європи і світу", – сказав Зеленський.

За його словами, безкарність за злочинну діяльність породжує ілюзію того, що хтось може змінити світовий порядок.

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Зеленський став найвпливовішою людиною Європи

Читачі американського видання POLITICO назвали президента України Володимира Зеленського найвпливовішою людиною в Європі. Про це йдеться на сайті POLITICO.

Опитування було запущено на початку березня.

Учасники опитування зазначили, що Зеленський прагне миру, демократії та порядності, оскільки Україна намагається протистояти вторгненню російських військ.

Один з учасників опитування сказав, що український президент – "маяк надії".

Крім цього, американське видання назвало потужним виступ Зеленського перед Конгресом США, парламентом Великої Британії та німецьким Бундестагом.

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