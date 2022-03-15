Зеленський дав російським солдатам шанс на виживання

У традиційному зверненні до українського народу президент України Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський розповів про успіхи та провали з евакуації мирних громадян із зон бойових дій, про нову податкову реформу і про те, що чекає на окупантів, якщо вони складуть зброю і що чекає, якщо продовжать нікому не потрібну війну.

Звернення президента було розміщено на сторінках Офісу президента України соціальних мережах.

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"Наші хоробрі захисники продовжують завдавати російським військам нищівних втрат. Уже скоро кількість збитих гвинтокрилів Росії досягне сотні одиниць. Бойових літаків вони втратили вже 80. Сотні танків, тисячі одиниць іншої техніки. За 19 днів російська армія втратила в Україні вбитими більше, ніж за дві криваві й багатолітні війни в Чечні". Звернення Володимира Зеленського за підсумками 19 днів війни", – зазначив Зеленський.

Пропозиція для окупантів

"Я хочу сказати російським солдатам, тим, які вже зайшли на нашу землю і яких тільки збираються відправити воювати проти нас. Російські строковики, послухайте мене особливо уважно. Російські офіцери – ви все вже зрозуміли. В України ви нічого не заберете. Ви будете забирати життя, вас дуже багато, але й ваше теж заберуть... Заради чого вам гинути і навіщо? Я знаю, що ви хочете вижити. Ми чуємо у перехопленнях ваших розмов, що ви насправді думаєте про цю війну, про цю ганьбу та про свою державу. Ваші розмови один з одним, ваші дзвінки додому рідним – ми чуємо все це. Ми робимо висновки. Ми знаємо, хто ви такі, тому я пропоную вам вибір. Від імені українського народу ми даємо вам шанс, шанс вижити. Здайтеся нашим силам, ми будемо поводитися з вами так, як належить поводитися з людьми – гідно. Так, як з вами не поводилися у вашій армії і як ваша армія не поводиться до нашої. Вибирайте", – запропонував Зеленський.

Відповісти доведеться

За злочини, скоєні на території нашої країни, доведеться відповісти.

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"Відповідальність за воєнні злочини для російських військових неминуча. Відповідальність за свідомо створену гуманітарну катастрофу в українських містах неминуча. Увесь світ бачить, що відбувається в Маріуполі, Харкові, Чернігові, Сумах, Охтирці, Гостомелі, Ірпені. В усіх наших містах. Усі наші партнери поінформовані про злочини окупантів проти мирних людей і місцевого самоврядування в Херсонській та Запорізькій областях. У тимчасово окупованих районах. За це буде відповідь. Обовʼязково. За зірвані гуманітарні коридори. Обовʼязково", – сказав президент.

І наостанок

"Щойно підписав указ про відзначення державними нагородами України 234 військовослужбовців Збройних Сил України, які проявили особисту мужність і героїзм у боротьбі за Україну, за нашу незалежність. 59 з них – посмертно. Вічна пам'ять кожному, хто віддав життя за нашу державу! Вічна вдячність усім нашим героям!", – завершив Зеленський.