Запрацюють на повну! Як відновлюватимуть зруйновані війною українські підприємства

Всі зруйновані підприємтва в майбутньому повністю відбудують / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Метінвест зробить все можливе, аби відновити підприємства у понівечених війною містах та знову запрацювати на повну силу під українським прапором.

Про це заявив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков під час візиту до підприємств Запоріжжя.

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Мотивація України та українців у цій страшній війні чітка та міцна: ми захищаємо свою землю, свої домівки, рідних та близьких, своє право на життя у мирі на своїй землі. Ми не забираємо, не руйнуємо чуже – ми відстоюємо своє, рідне. І це надає сил та світлої віри у перемогу України у ці темні дні, – сказав він.

І кожен у команді Метінвест – у кар’єрі, біля доменної печі, прокатного стану, у гуманітарному хабі – робить свій неоціненний вклад у наближення дня перемоги України. Ця єдність і є наша непереможна зброя, – додав Риженков.

Відвідав Риженков і нещодавно створений Центр реабілітації та реінтеграції переселенців, де вимушеним переселенцям надається консультативна, психологічна та медична допомога, і комбінат Запоріжсталь, що почав виплавку чавуну після вимушеної зупинки та консервації.

За його словами, останній – це один із ключових підприємств, яке робить вагомий внесок в економіку України.

У воєнний час, коли війна змусила замовчати величезні та надважливі для національної економіки підприємства по всій Україні, будь-яке працююче виробництво – це особливо важливе підприємство для країни. Ми робимо усе можливе для того, щоб сьогодні закласти підвалини надійного майбутнього: працюємо над новою логістикою та освоєнням нових продуктів, забезпечуємо зайнятість евакуйованих спеціалістів Метінвесту, аби зберегти команду, – заявив гендиректор компанії Метінвест.

Промисловість стає на воєнні рейки

Великі промислові підприємства України частково відновлюють роботу. Особливо це помітно в Запоріжжі, де в роботі вже частина потужностей "Запоріжсталі", "Запоріжвогнетриву" і "Запоріжкоксу".

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Ми готові працювати й дати відсіч ворогам нашою головною зброєю – мирною працею, – наголосив гендиректор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко.

Компанії також перевозять на захід країни та запускають альтернативні потужності. Днями запрацювали нові виробництва машинобудівної компанії Corum Group у Хмельницькій та Волинській областях. За словами гендиректора ДТЕК Енерго Ільдара Салєєва, робота машинобудівників допоможе забезпечити безперебійну роботу вугільних підприємств, відтак українці матимуть світло й тепло в будинках.

Раніше ми розповідали, що криворізькі промислові підприємства беруть активну участь у підтримці економіки регіону та надають матеріали й техніку для будівництва фортифікаційних споруд Збройним силам України.

Також ми писали, як допомагають маріупольцям.