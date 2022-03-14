У Запоріжжі окупанти зруйнували очисні споруди: стічні води потрапляють у Дніпро

Зруйновано будівлю каналізаційної насосної станції №1 / Колаж "Сьогодні"

Окупанти зруйнували каналізаційні очисні споруди в Запоріжжі. Тепер стічні води потрапляють до Дніпра. Очисні споруди полагодять, як тільки з'явиться доступ до об'єкта.

Про це повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух.

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"Зруйновано будівлю каналізаційної насосної станції № 1, що подає стічні води м. Василівка на очисні споруди каналізації. Навіть після відновлення живлення функціонування очисних споруд неможливе. Тепер потрібне капітальне відновлення споруди та обладнання каналізаційної насосної станції № 1. Зворотні води з міста нині потрапляють до Дніпра без будь-якої очистки", – йдеться у повідомленні.

Ситуація в Україні 14 березня