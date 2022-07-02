Залужний показав, як зі Зміїного вибивали залишки російського духу (відео)

Залужний показав "евакуацію" залишку гарнізону РФ зі Зміїного. / Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні сили України (ЗСУ) "допомогли" окупантам "евакуювати" залишки російського гарнізону з острова Зміїний. Спеціальну операцію з "евакуації" проводили за допомогою безпілотників.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Реклама

Він зазначив, що вчорашніми авіаударами росіяни намагалися знищити свою техніку, озброєння і майно на острові Зміїний.

"Однак, традиційно не впоралися з поставленим завданням. Ми "допомогли" окупантам остаточно евакуювати залишки свого гарнізону з нашого острова. Більше там "русскім духом" не пахне", – пояснив головнокомандувач ЗСУ.

Втеча росіян з острова Зміїний

Уранці 30 червня нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що російські окупаційні війська залишили острів Зміїний у Чорному морі. Telegram-канал "Одеса INFO" з посиланням на джерела повідомив, що окупанти пішли зі Зміїного, підірвавши залишки техніки.

Реклама

Невдовзі інформацію офіційно було підтверджено. У ОК "Південь" заявили, що вночі в результаті успішно проведеного чергового етапу військової операції з завданням вогневих ударів ракетними та артилерійськими підрозділами ЗСУ по острову Зміїний, супротивник спішно евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами та залишив острів.

Цю ж інформацію підтвердили і в Міноборони РФ, намагаючись видати її за "жест доброї волі".

Згодом у Пентагоні розвіяли версію Москви про причини відходу з острова Зміїний.

Реклама

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив, що росіян прогнали з острова Зміїний артилерійські, ракетні та авіаційні удари українських військових.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому втеча росіян з острова Зміїний така ж важлива, як потоплення "Москви".