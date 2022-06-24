Загарбники придумали, як підірвати дитячу лікарню у Харкові та звинуватити ЗСУ

Окупантам байдуже на життя не лише дорослих, але й дітей/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Росії "анонсували" підрив лікарні в Харкові. Ймовірно, окупанти планують звинуватити в цьому Україну.

Про це повідомили в Міжвідомчому координаційному штабі РФ.

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Як заявили в Росії, українські військові нібито "під загрозою розстрілу насильно привозять медичний персонал і хворих дітей з інших медичних установ міста" в першу дитячу міську лікарню Харкова.

У Міжвідомчому координаційному штабі Росії стверджують, що будівлю лікарні заміновано. У РФ заявляють, що українці нібито планують підірвати будівлю з початком завдання російськими військами артилерійських ударів по військових об'єктах у Харкові.

Також у штабі додали, що для підготовки фото і відеоматеріалу до Харкова вже прибули кореспонденти провідних західних інформаційних агентств.

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Обстріл Харківщини

Російські окупанти протягом четверга, 23 червня, обстрілювали Харківську область. Внаслідок цього є загиблі та поранені. Про це повідомили в Харківській ОВА.

"У місті Чугуїв є 6 поранених, з яких двоє дітей – 6 і 9 років. У селі Велика Бабка Чугуївського району 1 особа отримала поранення. У Золочеві Богодухівського району також поранено 1 цивільного", – йдеться в повідомленні.

Також внаслідок ворожих обстрілів постраждали двоє жителів села Андріївка Ізюмського району. Двоє людей загинули в Балаклії Ізюмського району.

"Жителів Харкова та області закликаємо не ігнорувати сигнали тривоги та без нагальної потреби не перебувати на вулицях!" – зазначили в ОВА.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у Харкові з даху будинку зняли авіабомбу завважки пів тонни. Також ми писали, що окупанти вдарили по метро у Харкові.