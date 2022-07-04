За захоплення Лисичанська відповідають двоє топ-військових РФ – ISW

Володимир Путін з генералами армії РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Після окупації Лисичанська окупанти можуть розпочати наступ на Сіверськ, місто в Донецькій області на шляху до Слов'янська та Краматорська, хоча натомість можуть розвинути більш серйозні атаки на Бахмут чи Слов'янськ.

Про це повідомляє ISW.

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Українські війська, ймовірно, продовжать із боями відступати до шосе Е40, яке йде зі Слов'янська через Бахмут у бік Дебальцевого. Поки що неясно, чи ухвалять вони рішення організувати оборону навколо Сіверська.

На Донеччині російські війська спробували атакувати населені пункти на північ від Слов'янська, але протягом 3 липня не завоювали будь-якої нової території. При цьому, за заявою українського Генерального штабу, армія РФ використовує тут інструменти для радіоелектронної боротьби. Різні джерела підтверджують, що Слов'янськ зазнає масованого обстрілу з боку російських військових.

За захоплення Лисичанська відповідають двоє топ-військових РФ

За даними аналітиків, те, що два високопоставлені російські командири несуть відповідальність за військові дії в районі Лисичанська – примітно і означає, що президент Росії Володимир Путін не довіряє молодшим офіцерам.

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ISW пише, що за Лисичанськ та район на захід від нього відповідали командувач Центральним військовим округом генерал-полковник Олександр Лапін та командувач Повітряно-космічними силами Росії генерал армії Сергій Суворікін (який також командує "південною" групою військ Росії в Україні).

Як зазначається, участь двох таких високопоставлених офіцерів, залучених до однієї справи на невеликій ділянці фронту, примітно і, ймовірно, вказує на те значення, яке Путін надає захопленню Лисичанська та кордону Луганської області, а також недовірі до молодших офіцерів.

Раніше ми повідомляли, що перед наступом на Слов'янськ РФ атакує ще одне місто.

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Також нагадаємо, ексміністр оборони Загороднюк розповів про головну ділянку фронту в Україні.