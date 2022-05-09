Перейти до новин
Головна Війна Вторгнення в Україну

За добу ЗСУ знищили 250 окупантів на Сході

Володимир Козир
9 травня, 22:20
Ворог щодня зазнає втрат на українській землі

ЗСУ нищать окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Упродовж доби українські захисники відбили 8 атак російських окупантів. Крім того, військові ліквідували понад дві сотні загарбників.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Реклама

Деталі

Українські військові продовжують давати окупантам гідну відсіч. Ворог у невдалих атаках на позиції ЗСУ зазнав втрат у живій силі та техніці.

У результаті боїв було знищено:

  • особового складу військових РФ – до 250;
  • танки – 13;
  • БТР – 1;
  • БМП – 10;
  • САУ – 1;
  • міномети – 2;
  • АТТ – 6;
  • БПЛА – 1.

Загальні втрати окупантів

Українські військові від початку вторгнення РФ знищили 1145 танків та ліквідували близько 25 650 російських військових.

Реклама

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 09.05 орієнтовно склали:

  • особового складу 25 650 осіб ліквідовано;
  • танків – 1145;
  • бойових броньованих машин – 2764;
  • артилерійських систем – 513;
  • РСЗВ – 185;
  • засобів ППО – 87;
  • літаків – 199;
  • вертольотів – 158;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 1970;
  • кораблів – 12;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 377;
  • спеціальної техніки – 41;
  • крилатих ракет – 94.

Читайте також