За добу ЗСУ знищили 250 окупантів на Сході

ЗСУ нищать окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Упродовж доби українські захисники відбили 8 атак російських окупантів. Крім того, військові ліквідували понад дві сотні загарбників.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".

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Деталі

Українські військові продовжують давати окупантам гідну відсіч. Ворог у невдалих атаках на позиції ЗСУ зазнав втрат у живій силі та техніці.

У результаті боїв було знищено:

особового складу військових РФ – до 250;

танки – 13;

БТР – 1;

БМП – 10;

САУ – 1;

міномети – 2;

АТТ – 6;

БПЛА – 1.

Загальні втрати окупантів

Українські військові від початку вторгнення РФ знищили 1145 танків та ліквідували близько 25 650 російських військових.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 09.05 орієнтовно склали:

особового складу 25 650 осіб ліквідовано;

танків – 1145;

бойових броньованих машин – 2764;

артилерійських систем – 513;

РСЗВ – 185;

засобів ППО – 87;

літаків – 199;

вертольотів – 158;

автомобільної техніки та автоцистерн – 1970;

кораблів – 12;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 377;

спеціальної техніки – 41;

крилатих ракет – 94.

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