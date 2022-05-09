За добу ЗСУ знищили 250 окупантів на Сході

ЗСУ нищать окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"
Упродовж доби українські захисники відбили 8 атак російських окупантів. Крім того, військові ліквідували понад дві сотні загарбників.
Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".
Деталі
Українські військові продовжують давати окупантам гідну відсіч. Ворог у невдалих атаках на позиції ЗСУ зазнав втрат у живій силі та техніці.
У результаті боїв було знищено:
- особового складу військових РФ – до 250;
- танки – 13;
- БТР – 1;
- БМП – 10;
- САУ – 1;
- міномети – 2;
- АТТ – 6;
- БПЛА – 1.
Загальні втрати окупантів
Українські військові від початку вторгнення РФ знищили 1145 танків та ліквідували близько 25 650 російських військових.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 09.05 орієнтовно склали:
- особового складу 25 650 осіб ліквідовано;
- танків – 1145;
- бойових броньованих машин – 2764;
- артилерійських систем – 513;
- РСЗВ – 185;
- засобів ППО – 87;
- літаків – 199;
- вертольотів – 158;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 1970;
- кораблів – 12;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 377;
- спеціальної техніки – 41;
- крилатих ракет – 94.