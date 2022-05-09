За добу ППО України знищила 10 цілей окупантів

Українські захисники нищать техніку окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Протиповітряна оборона України 8 травня знищила 10 цілей російських окупантів. Зокрема, були знешкоджені ракети.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

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Деталі

8 травня протиповітряною обороною Повітряних сил ЗСУ уражено 5 безпілотних літальних апаратів: 4 "Орлан-10", один "Форпост", та три крилаті ракети. Ще два безпілотники "Орлан-10" знищили зенітні ракетні підрозділи Сухопутних військ України.

Загалом за добу уражено 10 повітряних цілей:

7 БпЛА (ОТР);

3 крилаті ракети.

Ударна авіація Повітряних сил України завдає ракетно-бомбових ударів по окупаційних військах, позбавляючи ворога можливості здійснювати наступальні дії на окремих напрямках.

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Втрати в окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.05 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 25 500 (+400) осіб;

танків ‒ 1130 (+8) од.;

бойових броньованих машин ‒ 2741 (+28) од.;

артилерійських систем – 509 (+0) од.;

РСЗВ – 179 (+7) од.;

засобів ППО – 86(+2) од.;

літаків – 199 (+0) од.;

гелікоптерів – 156 (+1) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 1961 (+27) од.;

кораблів/катерів – 12 (+1) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 360 (+19);

спеціальної техніки – 39 (+1);

крилатих ракет – 92 (+2).

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