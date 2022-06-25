"Це, б*дь, Донбас!" Окупант вистрілив собі в черево у прямому ефірі

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти продовжують дивувати своєю дурістю. У мережі з'явилося відео з окупованих територій Донбасу, де чоловік вистрілив собі у живіт під час прямого ефіру у соцмережах. Ролик опублікував УНІАН.

Герой ролика, мабуть, хотів похвалитися якістю свого бронежилета. Він вигукнув "Дивіться, це б*дь Донбас!" і вистрілив собі у живіт. Однак щось пішло не так, і бронежилет не витримав пострілу.

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При цьому людина, яка тримала телефон, не намагалася допомогти товаришу, який упав на коліна і стягнув із себе бронежилет, а лише говорила: "Він здихає, він зараз здохне".

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