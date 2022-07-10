Ягун розкрив план удару окупантів з Білорусі: вже готують техніку

Ягун пояснив, чи готова Білорусь до вторгнення в Україну. / Фото: Колаж: Сьогодні

Наразі Білорусь не має достатнього наземного угрупування для вторгнення в Україну. Водночас, білоруси підтягнули до кордонів "Іскандери" та засоби ППО. До того ж, Росія почала формувати під Гомелем закриту військову базу.

Про це розказав генерал-майор СБУ у запасі Віктор Ягун ведучому Володимиру Полуєву для YouTube-каналу "Україна 24".

Реклама

За його словами, загроза вторгнення з Білорусі залишається на тому ж рівні, що і раніше.

"Все, що вони там роблять – опановують дистанційний напад на Україну, тобто ракети. Вони справді підтягнули на відстань до 50 кілометрів деякі ракетні системи "Іскандери" і системи ППО. Вони намагаються поставити радіоелектронні перешкоди для можливого зльоту безпілотників на території Білорусі", – розповів Ягун.

По його словами, моніторити ситуацію в Білорусі допомагає розвідка як України, так і країн Заходу. А також люди з Білорусі.

Водночас, Ягун запевняє, накопичення сил для наземної операції на території Білорусі поки що немає.

Реклама

"Тобто немає того угрупування, яке спроможне перейти кордон. Але те, що вони розповідали, що якісь льотчики приїхали на навчання з Росії і вони зараз починають опановувати цей аеродром, який критично був важливий на напрямку Чернігів-Київ, під Гомелем. Його фактично передали Росії. Я так розумію, вони там будуть формувати свою закриту базу. Це знаковий факт", – переконаний генерал-майор СБУ у запасі.

Нагадаємо, в останній тиждень все частіше фіксують рух російської військової техніки на території Білорусі. Стало відомо, що Росія стягує техніку до кордону із Чернігівської області. З'явилися нові супутникові знімки військового аеродрому в Зябрівці біля Гомеля в Білорусі, на яких видно збільшення числа "С-400", танки та БМП.

Після цього українські прикордонники повідомили, що мінують небезпечні ділянки кордону з Білоруссю.