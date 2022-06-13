Ягун: Путін сподівається перемогти Україну до чергової особливої дати

Віктор Ягун розповів про плани Володимира Путіна щодо України / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін сподівається приурочити перемогу над Україною до сторіччя створення Радянського Союзу. Але ЗСУ мають всі можливості зірвати цей план окупантів, як зривали і попередні плани.

Про це розповів генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун в інтерв'ю Олегу Панюті в ефірі проєкту Пояснює Панюта на Youtube-каналі Україна 24.

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- Пане Вікторе, яка, на вашу думку, буде найближча дата, до якої Путін сказав завершити активну фазу операції?

- Для мене найближча концептуальна дата – це 24 грудня цього року. Це сторіччя Радянського Союзу, дата, до якої вони хочуть щось концептуально зробити – чи об'єднати ці землі під якимсь одним прапором, чи зробити якийсь потужний захід у Москві, так само всіх запросивши. До 24 грудня вони мають щось зробити.

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- До 24 грудня у нас будуть постійно обстріли, постійно намагання кудись просунутися вглиб українських земель? Чи це дата, до якої все має умовно завершитись?

- Ми думали, що це може завершитись до 9 травня – не завершилось. Думаю, що якщо буде активна фаза, як ми воюємо, стримуємо ворога, потрошки посуваємо його – нічого не зміниться і до 24 грудня. Їхні дати – це їхні дати. В нас вони зовсім інші. Я ж не говорю про 24 серпня – 31 рік відновлення незалежності.

У чому різниця між ЗСУ та армією Росії

- Для нас важлива не дата, а факт відновлення української цілісної території.

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- Так. Тому ми й відрізняємося від них, зокрема й діями на фронті. Коли командувач ставить завдання, він довіряє командирам на місцях, і вони навіть не виконавши наказ можуть спокійно набрати вище керівництво і пояснити, чому вони не виконали наказ – не можна було того, не було того... І вони точно знають, що це не передбачає, що їх знімуть, кудись відправлять, розстріляють, посадять. Ця дрібна нібито ініціатива, оці всі речі і контакти, які є на глибинному рівні, зовсім міняють психологію армії. Армія розуміє, що їх чують.