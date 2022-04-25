Ядерна загроза миру: над Хмельницькою АЕС зафіксували дві крилаті ракети РФ

РФ випустила 2 ракети по Хмельницькій області / Фото: Колаж: Сьогодні
Сьогодні вранці під час повітряної тривоги біля Хмельницької АЕС на критичній відстані пролетіли дві крилаті ракети. Про це повідомляється на Telegram-каналі НАЕК "Енергоатом".
"Над водоймою-охолоджувачем Хмельницької АЕС було зафіксовано дві крилаті ракети, випущені російськими військовими у бік міст Рівного або Здолбунів", – йдеться у повідомленні.
В "Енергоатомі" зазначили, що окупанти бездумно продовжують обстрілювати наші території, випускаючи крилаті та інші стратегічні та тактичні ракети в максимально критичній близькості до ядерних об'єктів.
"Ранковий обстріл – це черговий акт ядерного тероризму, якого з початку військової агресії РФ проти України стає дедалі більше", – уточнили в компанії.
Загроза ядерного удару
- У Кремлі заявили, що не збираються застосовувати ядерну зброю у війні з Україною, ядерного удару завдадуть лише в тому випадку, якщо "з'явиться загроза існуванню держави", заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.
- Генсекретар ООН заявив, що зараз не можна виключати можливості ядерної війни. Адже президент РФ уже загрожував ядерною зброєю.
- Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль розглядає різні варіанти можливих кроків у відповідь у разі розміщення озброєнь НАТО біля кордонів Росії. Не виключається варіант розміщення ядерної зброї у Білорусі.
- У Пентагоні відреагували на погрози Путіна про ядерну зброю. За словами чиновника Пентагону, офіційні особи США не сумніваються у прийнятті Путіним подібних рішень. У НАТО зазначили, що готові захистити себе та союзників.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що якщо Російська Федерація скористається ядерною зброєю, то світ буде вкинуто в катастрофу.