"Я вистрілив, він упав і ми поїхали". Окупант зізнався, як убивав українців (відео)

Окупант розповів, як розстрілював мирних українців. Фото: колаж "Сьогодні"

Російський окупант розповів СБУ, як особисто розстрілював мирне населення України. За його словами, він виконував наказ командира.

Відповідне відео опублікувала Служба безпеки України у своєму Telegram-каналі.

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На відео – 21-річний командир відділення Вадим, який пішов на війну, щоб "матеріально підтримати свою матір". Окупант зі своїми товаришами по службі перетнув кордон 24 лютого, а потім вони просунулися в Сумську область.

Дорогою їхню колону розбили українські захисники, тому Вадим зі своїми товаришами по службі "віджали" 2 легкові автомобілі у пересічних українців.

Окупант Вадим розповів, як випустив чергу в цивільного, який просто попався їм на шляху.

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"Мені наказали вистрілити – я вистрілив у нього одну чергу. Він упав, а ми поїхали далі", – повідомив російський солдат.

Тепер окупант потрапляє під ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни. Йому загрожує покарання до 15 років позбавлення волі.

Росіяни розстрілюють своїх солдатів — перехоплення СБУ

Російські офіцери почали розстрілювати своїх солдатів в Україні, щоб змусити їх іти у наступ. Про це свідчить листування командира полку загарбників, що воює під Ізюмом на Харківщині, яке перехопила СБУ.

"Мої теж стали дуже боятися. Всі без сил. Ані морально підняти їх не можу, ані фізично. Навіть розстрілюю. І без толку", – бідкається окупант.

У голосових повідомленнях він розповідає, наскільки незадоволений "новим поповненням".

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"Тут усі деморалізовані повністю. У ротах залишилося по 10-15 людей у найкращому разі. Офіцери в паніці, хочуть уже, щоб усе закінчилося... Пішли в наступ, пройшли половину, як почали хер*чити з усіх боків — усе, в них паніка... На доукомплектування було відправлено молодих, близько 60 людей... з них половина боягузів, бл*, панікерів", – розповідає він.

Російський військовий зізнається, що такі самі настрої й в офіцерів. Він думає лише про те, щоб швидше вирушити додому.

"Додому: дітей, дружину обійняти. А потім – до бл***й! Щоб багато-багато, купа бл***й було, і більше нічого не хочеться" – мріє росіянин.

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