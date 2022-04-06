"Я в окопах 40 днів, а він у Росії пиво п'є": РФ дає нагороди за війну в Україні "по блату" – перехоплення СБУ

Керівництво РФ не всім окупантам дає звання "героя Росії" / Фото: Reuters

Російські генерали перетворили війну на власний піар, а нагороди роздають своїм родичам. Це викликає додаткове невдоволення серед окупантів і вони погрожують бунтами.

Про це свідчить нова розмова солдата РФ, яку перехопила СБУ.

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"Телебачення приїжджало сюди. Генерали приїхали, нагороди вручали. І пацани генералам як почали мізки виймати: "Ми зараз зброю складемо. Ідіть ви нах * й ... побудьте тут добу, бл*", – розповідає окупант.

Він скаржиться, що РФ дає нагороди за війну в Україні "по блату". Зокрема, у його підрозділі – це син начальника ППО, який насправді "сидить у тилу". Ще один "нагороджений" на 2-й день війни втік додому. Та це не завадило йому отримати "героя Росії".

"Я тут 40 днів на передовій з пацанами, а він під*р у Росії пиво п'є та в Instagram всіляку ху*ню викладає…" – обурився загарбник.

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Окупантам наказали вбивати мирних людей

Російські військові отримують команди розстрілювати цивільних. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Та валіть їх усіх нах*й! Є цивільні – розстріляти всіх, бл*дь!" – таку команду отримали окупанти від своїх командирів.

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Водночас, як свідчать нові перехоплені Службою безпеки розмови, загарбники бояться воювати проти української армії, а не мирних людей. Вони вигадують нереальні цифри українських військ, щоб виправдати свою безпорадність.

"…їхнє угруповання 150 тисяч…! А нас, єб*ть, 3 тисячі, якщо є, це за*бісь... вони ж ліворуч, праворуч, у кільце беруть, нах*й. Мене сам факт збентежив, що їх так багато, а нас так мало…" – сказав окупант.

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