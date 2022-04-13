"Я своїх боюся більше, ніж бандерівців": СБУ перехопила розмову військового РФ

Військовий РФ розповів, яку розруху війна принесла в Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові, потрапляючи до України, починають розуміти, що місцеві жителі бачать у них окупантів, а не визволителів.

Про це свідчить перехоплена телефонна розмова військового РФ, яку опублікувала Служба безпеки України.

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"Ми, коли заїхали в Україну, скрізь, де проходили якісь бойові дії та проходила наша армія, на парканах написи: "Російські окупанти, забирайтесь! Ми вас не кликали! Ми на вас не чекали", "Росія – загарбники", "Путін – х**ло", – ділиться враженнями окупант.

Він зазначає, що війна принесла в Україну розруху:

"Їдеш, у них поля такі чисті були, бл*. Тепер все засмічено, спалено, дорогам п**да, скрізь ями, згоріла техніка стоїть, тіла лежать. Зупинка була і спиною до зупинки лежить тіло. У сидячому положенні мертва людина. А зверху напис – "нех** шастати". Я цей напис взагалі не забуду. Магазини, будинки роз'ї*ані, таких моментів просто дох**. Ти тут їдеш і це бачиш".

За його словами, місцеві жителі не раді російським військовим:

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"Іноді проїжджаємо колонами села, виходять місцеві жителі... У селі колись стояли – жінка вийшла і просто почала обстрілювати колону... Я не почуваюся, як почувалися наші прадіди, коли Велику вітчизняну виграли, що вони праву справу роблять. Взагалі ніхто з нас цим пишатися не буде. Стільки вже полягло, такі втрати є*нуті".

Також військовий РФ зізнався, що не довіряє своїм товаришам по службі – "вони довбо*би, я своїх боюся більше, ніж бандерівців".

Звірства військових РФ шокують навіть прихильників "русского мира"

Служба безпеки України раніше оприлюднила перехоплену розмову мешканки Запорізької області зі своїм племінником – бойовиком "ДНР". Жінка розповіла, як військові РФ тероризують мешканців окупованих територій.

"Ми їм пиріжки, ми їм ковбаси... А вони залазять у будинки, гвалтують дітей та стріляють у ноги", – ридає жінка.

За її словами, російські військові "під'їжджають та питають у хлопців, де тут молоді дівчата – міняють на солярку".