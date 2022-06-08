Підірвав себе зі словами "Слава Україні". Історія Героя-прикордонника Ігоря Дашка

Ігор Дашко підірвав себе в Маріуполі 9 квітня / Фото: Колаж: Сьогодні
На початку квітня офіцер-прикордонник Ігор Дашко підірвав себе разом з радіостанцією, щоб вона не дісталася противнику. Сталося це в Маріуполі. Поранений підполковник, який опинився в оточенні, пожертвував своїм життям, щоб врятувати побратимів.
"Сьогодні" зібрали інформацію про героя.
Біографія
Ігор Дашко народився 18 червня 1977 року в місті Самборі на Львівщині. Навчався у середній школі №1 імені Шевченка міста Самбора, яку закінчив у 1994 році.
Все своє життя Дашко присвятив службі в ДПСУ. Після закінчення Академії Державної прикордонної служби України у 1999 році розпочав службу в місті Маріуполі, в управлінні ДПСУ. Від літа 2012 року по січень 2022 року проходив службу в Західному регіональному управлінні ДПСУ.
За місяць до російського вторгнення в Україну знову перевівся до міста Маріуполя.
Друзі та колеги згадують Ігоря Дашка як дуже позитивну та добру людину.
"Він дуже добре ставився до персоналу. Він завжди був з нами, ніколи нас не залишав, завжди підтримував", — каже побратим Іван Меляник.
У нього залишилися дружина та донька.
Як загинув
Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив обставини героїчної загибелі підполковника. 9 квітня в бою з загарбниками військовий прикрив свою групу і фактично залишився сам в оточенні ворога. Офіцер отримав поранення. Він знищив радіостанцію, щоб вона не дісталася ворогові.
"Усвідомлюючи небезпеку від захоплення ворогами радіостанції, офіцер востаннє вийшов в ефір вигукнувши "Слава Україні!", після цього Герой-прикордонник підірвав себе. Вічна шана загиблому захисникові", – сказав Демченко.
Імені військовослужбовця тоді не розголошували.
Герой України
17 квітня 2022 року президент України Володимир Зеленський своїм указом посмертно присвоїв Ігорю Дашку звання Героя України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.
Ігор Дашко також удостоєний ордена "Золота Зірка".
Раніше сайт "Сьогодні" розповідав історію підполковника Збройних сил України В'ячеслава Єрко, який героїчно загинув у повітряному бою з російськими окупантами.
Також посмертно звання Героя України отримав 32-річний полковник ДПСУ Віталій Кучерявий, який знищиив десятки одиниць ворожої техніки, брав у полон ворогів та рятував побратимів.