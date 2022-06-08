Підірвав себе зі словами "Слава Україні". Історія Героя-прикордонника Ігоря Дашка

Ігор Дашко підірвав себе в Маріуполі 9 квітня / Фото: Колаж: Сьогодні

На початку квітня офіцер-прикордонник Ігор Дашко підірвав себе разом з радіостанцією, щоб вона не дісталася противнику. Сталося це в Маріуполі. Поранений підполковник, який опинився в оточенні, пожертвував своїм життям, щоб врятувати побратимів.

"Сьогодні" зібрали інформацію про героя.

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Біографія

Ігор Дашко народився 18 червня 1977 року в місті Самборі на Львівщині. Навчався у середній школі №1 імені Шевченка міста Самбора, яку закінчив у 1994 році.

Все своє життя Дашко присвятив службі в ДПСУ. Після закінчення Академії Державної прикордонної служби України у 1999 році розпочав службу в місті Маріуполі, в управлінні ДПСУ. Від літа 2012 року по січень 2022 року проходив службу в Західному регіональному управлінні ДПСУ.

За місяць до російського вторгнення в Україну знову перевівся до міста Маріуполя.

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Друзі та колеги згадують Ігоря Дашка як дуже позитивну та добру людину.

"Він дуже добре ставився до персоналу. Він завжди був з нами, ніколи нас не залишав, завжди підтримував", — каже побратим Іван Меляник.

У нього залишилися дружина та донька.

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Як загинув

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив обставини героїчної загибелі підполковника. 9 квітня в бою з загарбниками військовий прикрив свою групу і фактично залишився сам в оточенні ворога. Офіцер отримав поранення. Він знищив радіостанцію, щоб вона не дісталася ворогові.

"Усвідомлюючи небезпеку від захоплення ворогами радіостанції, офіцер востаннє вийшов в ефір вигукнувши "Слава Україні!", після цього Герой-прикордонник підірвав себе. Вічна шана загиблому захисникові", – сказав Демченко.

Імені військовослужбовця тоді не розголошували.

Герой України

17 квітня 2022 року президент України Володимир Зеленський своїм указом посмертно присвоїв Ігорю Дашку звання Героя України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Ігор Дашко також удостоєний ордена "Золота Зірка".

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав історію підполковника Збройних сил України В'ячеслава Єрко, який героїчно загинув у повітряному бою з російськими окупантами.

Також посмертно звання Героя України отримав 32-річний полковник ДПСУ Віталій Кучерявий, який знищиив десятки одиниць ворожої техніки, брав у полон ворогів та рятував побратимів.