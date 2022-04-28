Винесли бойлери та постільну білизну: окупанти пограбували дитячі табори у Чернігівській області (фото)

Під час окупації селища росіяни жили в дитячих таборах / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

У селищі Седнів Чернігівської області з позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Дивосвіт" і літнього табору "Зміна" окупанти викрали комп’ютери, телевізори, бойлери, постільну білизну та навіть водопровідні крани.

Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура.

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"З дитячих таборів було викрадено комп’ютерну техніку, телевізори, бойлери, пральну машину, холодильники, чайники, праски, посуд, матраци та подушки, постільну білизну. Не залишились поза увагою окупантів водопровідні крани та автоматичні запобіжники з електрощитових", – йдеться у повідомленні.

Нагадуємо, селище Седнів з 24.02.2022 перебувало в окупації ворожих військ. Російські військовослужбовці проживали в приватних будинках, з яких виїхали власники, а також в приміщеннях селищної ради, лікарні, крохмального заводу, в будинку відпочинку і творчості дітей та літніх дитячих таборах.

Після виходу з селища, окупанти залишили "на згадку про себе" сплюндровані приміщення з понівечиними стінами, вибитими дверима та вікнами, пошкодженою підлогою, зламаними меблями та купами сміття.

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Розслідування низки кримінальних проваджень за фактами порушення законів та звичаїв війни окупантами продовжується.

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Окупанти на Чернігівщині були шоковані тим, як живуть українці

Мешканці селищ у Чернігівській області розповіли про одне запитання, яке ставили їм російські окупанти. Про це повідомило в Facebook оперативне командування "Північ".

"Что у вас за деревня такая богатая?" Місцеві мешканці селищ навколо Чернігова всі як один повторюють це запитання, що вигукували їм окупанти, ходячи по хатах", – вказали в командуванні.

За словами однієї з мешканок селища, окупанти ніколи в житті не бачили, щоб у кожному будинку був туалет.

"А я їм кажу: це у вас "дєрєвня", а у нас – село! Вони ж такого не бачили, щоб у кожному будинку був туалет, щоб газ був, телевізор великий. Біднота. А нас звільняти прийшли. Від чого?! Від миру, тиші та злагоди? Скоти…" – зазначила мешканка селища пані Антоніна.

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